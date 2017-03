Estas celebridades han aceptado abiertamente su homosexualidad y tu no lo sabías

En la actualidad el habar abiertamente de la homosexualidad, es aun todo un desafio, especialmente para los famosos que han confesado abiertamente su orientación sexual, y esperan no ser rechazados por ello.

El amor es algo increíble, y hoy por hoy, reconocer abiertamente la sexualidad es algo normal. Es por eso mismo que hay famosos que este ultimo tiempo, han reconocido abiertamente ser homosexuales o bisexuales.

Probablemente, no sabías de algunas de estas estrellas que han aceptado abiertamente su sexualidad:

Luke Evans

El actor ha sido bastante exitoso en cada una de las películas que ha actuado, sin embargo, ha sido bastante abierto al admitir que es gay.

Kristen Stewart

A pesar de que la conocimos en Crepúsculo y su relación con Pattinson, al tiempo después la actriz tuvo una relación una mujer, confesando su bisexualidad.

Sam Smith

El joven cantante nos ha conquistado el mundo de la musica con sus hermosas canciones, así también ha declarado que prefiere a los chicos.

Michelle Rodríguez

La actriz, ha aceptado abiertamente que prefiere tanto a hombres como mujeres, donde ha salido con actores como Zac Efron.

Neil Patrick Harris

No solo es gay, el actor de How I Meet Your Mother, tiene dos hijos con su pareja David Burtka, y sigue conquistando exitos en su exitosa carrera.

Jim Parsons

El actor confesó su homosexualidad en una ceremonia de entrega de premios, y a pesar de que su personaje Sheldon Cooper, es un gran personaje, Parsons es aún más grande como persona.

Megan Fox

A pesar de estar en matrimonio hace bastante tiempo y tener hijos, la actriz no ha tenido ningún tapujo en aceptar su orientación bisexual.

Mara Wilson

Es probablemente la que más se ha demorado en confesarlo, pero la actriz que personificó a Matilda, aceptó ser bisexual a través de sus redes sociales.

Ian McKellen

Sir Ian, no solo es conocido por su emblemático papel como Gandalf, sino que también, es un comprometido activista Pro-Gay.

