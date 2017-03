Parlamentarias piden que mapuche Lorenza Cayuhán no regrese a la cárcel

La mañana de este lunes 20 de marzo, una comisión parlamentaria conformada por las diputadas Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD) y Daniela Cicardini (PS) visitó a la comunera Lorenza Cayuhán, quien está junto a su hija en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, en Concepción.

Cabe recordar que en octubre de 2016 la mujer se vio forzada a parir engrillada y custodiada por gendarmes a su hija Sayén, en este recinto, quien nació a la semana 32 de gestación y hoy ya tiene 5 meses de vida.

Cayuhán, perteneciente a la comunidad Mahuidanche, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema para que, una vez que le den el alta, le permitan no regresar a la cárcel de Arauco, sino que la trasladen, en cambio, al Centro de Educación y Trabajo para Internos de Punta de Parra, en la comuna de Tomé.

La familia de la comunera apeló a la Corte Suprema debido a que en febrero el Tribunal de Alzada penquista había rechazado un recurso de protección a su favor, estableciendo que Cayuhán debía volver a la cárcel de Arauco, donde cumplía una condena de 5 años y un día por el delito de robo con intimidación.

Karol Cariola, en entrevista con El Ciudadano, sostuvo que no es suficiente con que le hayan “arreglado un poco” la celda a Lorenza, porque Sayén necesita cuidados médicos ahora que viene el invierno. “Ella podría exponerse a situaciones de salud complejas y nosotras estamos apelando a que esto se considere dentro de las medidas de reparación que se puedan tomar con ella”, señaló la parlamentaria, quien considera que esta situación “no puede quedar así, y tiene que ser reparada por el Estado”.

La diputada comunista aclaró que la comunera mapuche no está pidiendo no cumplir la condena, sino que “no la regresen a la cárcel de la cual salió con riesgo severo, incluso de perder a su hija”.

Si bien saben que es una decisión de Gendarmería, las diputadas están solicitando una reunión con su director, en conjunto con el Ministro de Justicia, pues, en su opinión, deberían acoger esta solicitud que “creemos justa, necesaria y que pensamos es una forma de generar una reparación a una mujer joven, de 30 años”, sostiene Cariola.

La congresista recordó que el 13 de octubre pasado, “ella no fue atendida cuando comenzó con contracciones y síntomas de parto prematuro y no la tomaron en consideración, por eso tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia”. Y espeta: “aquí hay negligencia por parte de quienes llevaron adelante ese procedimiento y una vulneración de derechos profunda, no solo porque la obligaron a parir engrillada, sino porque además, pusieron en riesgo la salud de su hija y también la de ella”.

Las “dos caras” de la Justicia

Karol Cariola opina que “si esto hubiese ocurrido con una mujer ‘huinca’, una chilena, probablemente la reacción hubiera sido otra, pero como es mujer mapuche parece que aquí la Justicia tiene dos caras y eso a nosotras no nos parece”.

En el juicio de Lorenza Cayuhán se usó la figura del “cooperador ocasional” para acusarla, que en el fondo corresponde a una suerte de testigo protegido, figura que fue declarada ilegal tanto por la Corte de Apelaciones de Concepción como por la Corte Suprema. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Cañete validó el testimonio del cooperador ocasional y se abrió a partir de éste la investigación.

La familia considera muy extraña la forma en que se llevó el juicio y la forma en que se determinó la pena, “considerando que el único testigo que tiene la Forestal Arauco para hacer la denuncia, es una persona que hasta el día de hoy no está identificada, pues es casi un testigo encubierto”, manifiesta Cariola quien agrega que esto “a lo menos parece sospechoso”.

La parlamentaria explica que de las siete personas procesadas “Lorenza y su hermano son los únicos dos que están pagando su condena con presidio con cárcel”. Los otros cinco, explica, están con libertad vigilada y “eso llama profundamente la atención considerando que la causa es la misma”. Además, añade, “quien tiene la condena más larga es la única mujer del grupo”.

Javier Karmy Bolton