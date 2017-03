Advierten a los usuarios de iPhone que no le digan “108” a Siri. Este es el motivo

ALL IPHONE USERS SAY 108 TO SIRI THANK ME LATER 🤘🏾

El portal apunta que se trata de una broma pesada ya que no solo puede hacer perder tiempo y dinero, sino que utiliza unos recursos que pueden ser vitales para otras personas que puedan estar necesitando ayuda en situaciones de emergencia reales.

I just found out you can 3 way FaceTime now 🙌🏽 you just say “108” to Siri and then you can call two people

— Flubber Nugget (@Mondo_LOE) 16 de marzo de 2017