La desgarradora noticia que tiene al elenco de Modern Family totalmente de luto

Rico Rodríguez, quien encarna al hilarante persona de Manny, hijo de Sofía Vergara en la afamada serie de ABC, Modern Family, pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado domingo 12 de marzo, su padre, Roy de 52 años murió por causas que aún se desconocen. Pero no fue hasta más de una semana de transcurrido el hecho que su propio hijo de 18 años quiso hacer pública la devastadora noticia que hoy aqueja a la familia Rodríguez.

“Esta ha sido la semana más difícil de mi vida. Mi padre fue el hombre más compasivo, trabajador, determinado y gracioso que jamás he conocido. Él era como un superhéroe, tenía la habilidad de sacar lo mejor de todos en el día a día. Voy a extrañar tus abrazos. Voy a extrañar tus consejos. Voy a extrañar tu sonrisa, y voy a extrañar tu risa. Sé que ahora nos estás mirando y nos estás entregando la luz verde para salir adelante. Te extraño papito, siempre te amaré – Tu hijo menor”.

En tanto, su hija Raini, quien ha acompañado en innumerables ocasiones a su hermano por su paso en las alfombras rojas, decidió agradecer a su padre de forma pública por todas las enseñanzas que él inculcó en sus vidas.

“Hace una semana que te fuiste oficialmente papito y ha sido muy difícil, todos estamos parados erguidos y sé que es porque tú no estás enviando la fuerza desde el cielo. Mi padre fue el mejor hombre en mi vida. Su ética laboral y sentido del humor eran sus grandes características, las cuales compartió conmigo. Él me enseñó tantas lecciones de vida y me inspiró constantemente a seguir mis sueños. Sé que continuarás alumbrando mis días, los de mamá, Rico, Ray, Poppi y el bebé estará bien. Prometo que cada día te haré sentir orgulloso. Te amaré y extrañaré por siempre. – Tu única y eterna chica”.