¿Recuerdas a Mclovin? Esta es la razón por la que ya no lo hemos visto actuar en más películas

¿Alguien recuerda a Christopher Mintz-Plasse (mejor conocido como Mclovin)? ¿Alguien lo ha vuelto a ver en la pantalla grande? Tal vez sea porque ya no recibe papeles importantes. ¿Por qué Hollywood ya no lo contrata?

Recordemos que este chico dio su paso a la pantalla grande con la comedia de culto Superbad, junto a Jonah Hill y Michael Cera. Incluso en ese entonces esperábamos cosas grandes de aquel adolescente.

Sin embargo, por alguna razón, pareciera que no logró el mismo éxito que sus compañeros. Por supuesto que estuvo brillante en Kick-Ass y la secuela pero, aparte de eso, Christopher ha recibido papeles de bajo nombre en distintas películas.

De acuerdo al canal Looper, en Youtube, se cree que su carrera quedó definida por su personaje de Fogel, mejor y mayormente conocido como Mclovin, siendo esta la razón principal detrás de su baja participación en películas.

Otro tema a consideración es su dedicación a la música. No es nada nuevo ver a actores o músicos que dividen su tiempo entre el cine y la música, y Mintz-Plasse es uno de ellos, pues está dedicado a su banda, Main Man.

“Me encantaría poder seguir balanceando las dos cosas. Creo que soy muy afortunado y agradecido de estar en donde estoy ahora, haciendo las dos cosas. En la actuación puedes estar tres meses trabajando y otros seis libre, así que ese momento lo aprovecho para hacer música. Por el momento me estoy enfocando más en lo musical, pero me dejo llevar por la corriente”.

Además, a este chico no le encanta la vida de celebridad, incluso pasa desapercibido y no es artista de portada de revista. Si le das un vistazo a su Instagram verás que es un tipo bastante normal que gusta de pasar tiempo con sus mascotas.

Sin embargo, a pesar de su bajo perfil no significa que no esté trabajando, su rol antagonista en Kick-Ass es brillante, y ha participado en películas como Este es el Fin, Como entrenar a tu dragón y Bad Neighbors. Actualmente participa en la comedia The Great Indoors, a lado de Joe McHale y Steven Fry.

A pesar de estas pequeñas participaciones, sigue siendo una parte importante del grupo de comediantes jóvenes de Hollywood, así que esperamos ver más de este actor en el futuro.