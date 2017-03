Beatriz Sánchez a punto de tirarse a la piscina: “Me hace ilusión que llegar a ser Presidente no dependa de las lucas, el colegio o el apellido”

A pesar de no confirmar su postulación a la Presidencia de la República, la periodista Beatriz Sánchez abrió la puerta para asumir una candidatura por el Frente Amplio, puesto que la mañana de este martes dejó su puesto en radio La Clave, lugar donde conducía el programa Combinación Clave junto a Fernando Paulsen.

La comunicadora, cuya exposición mediática se ha visto incrementada por sus editoriales viralizados a través de las redes sociales, señaló al iniciar el espacio radial que las directivas del partido Revolución Democrática y del Movimiento Autonomista le propusieron asumir una candidatura presidencial, aunque la determinación deberá ser ratificada por las bases de ambas formaciones.

«Por primera vez dudo si el periodismo es el mejor lugar para que yo intente ayudar a construir un Chile más justo», fue una de sus primeras frases al comenzar el comentario radial de esta mañana.

La periodista recalcó que aún no toma la decisión, pero prefiere abstenerse del ejercicio periodístico mientras reflexiona si continúa su trayectoria desde la vereda política. «Mientras yo dude, no puedo usar este espacio en el que estoy y que compartimos todos los días con ustedes. Eso no sería justo, ni con ustedes que son los auditores, ni tampoco con el equipo que cada día hace este programa, ni con las autoridades de la radio La Clave que se han portado muy bien», puntualizó.

En enero de este año, Beatriz Sánchez había declinado asumir el desafío presidencial, aduciendo que no se encontraba preparada para la tarea. De todas formas, su apreciación no ha cambiado mucho, de acuerdo a sus declaraciones: «Para ser bien sincera, aún no me siento (preparada). No sé si alguna vez uno siente esa certeza, pero me hace mucha ilusión un país donde cualquiera puede llegar a ser Presidente y que eso no dependa de las lucas que se tiene, del colegio donde se estudia o del apellido que se tenga».

Y agregó: «Si bien me apasiona esta pega, creo que tienen algo de razón cuando me dicen que tal vez mi aporte hoy podría ser mayor desde otro lugar. Tengo que pensarlo, no estoy 100% segura, pero mientras no lo esté, dejo en las mejores manos [aludiendo a Fernando Paulsen] este espacio que quiero tanto».

El Ciudadano