Flaviana dejó de lado el Axé y ahora comenzó a incursionar en otro provocativo baile

A quien conocimos por el grupo Axé Bahía, Flavia Seeling, ha vuelto a la música popular, solo que esta vez, ha dejado de lado los sonidos brasileños para irse a algo más de moda.

La guapa rubia, que sacaba suspiros entre los hombres en aquel tiempo, ahora se está empezando a dedicar al reggaeton, en el cual está recién comenzando.

La brasileña, fue invitada por el cantante Land Lover a interpretar la canción No Te Deprimas. “Pasa que se dio la oportunidad y acepté feliz. Creo que es muy bueno renovarse en el tiempo” dijo Flaviana.

A pesar de esta nueva incursión, Flaviana sigue siéndole fiel al estilo que la vio triunfar: “El Axé es un ritmo que marcó una época muy linda de mi vida. A veces, cuando hago eventos y bailo, la gente me lo agradece mucho. El axé marcó a muchas generaciones en Chile, me emociona aún ver a abuelitos bailándolo. Me quedó con el axé por esa razón”.