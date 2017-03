Modelos posaron juntas en Instagram, pero nunca imaginaron las consecuencias que les traería

Georgia Gibbs es una modelo australiana que comparte fotografías en sus redes sociales. Pero fue una de sus imágenes la que causó más polémica. Se trata de una en la que aparece con su amiga, la modelo británica, Kate Wasley.

Al publicar la fotografía, los seguidores de la red social le dejaron comentarios como “¿Te editaste más delgada o a tu amiga más gorda? ¿Qué clase de amiga eres?”. Ante este cruel mensaje, Gibbs no se quedó callada y comentó: “Ese comentario me rompió el corazón, porque Kate y yo somos mejores amigas, ¿por qué haría algo así? El hecho de que una simple fotografía de dos personas juntas se vuelva viral sólo por el tipo de cuerpo que tienen me impactó”.

Tras este hecho, ambas modelos reaccionaron y decidieron crear un perfil llamado “Any Body” en donde invitan a aceptar el cuerpo tal cual es. Su consigna es “Dos modelos y mejores amigas que creen que no hay una talla estándar para la mujer moderna”.

En una semana han conseguido sumar más de 600.000 seguidores e invitan a cuidar el cuerpo, más allá de la talla.

¿Qué te parece?