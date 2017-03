AFP, aborto, reforma laboral, medios: Las categóricas posturas de Beatriz Sánchez

Su decisión de aceptar la propuesta de ser precandidata presidencial en las primarias del Frente Amplio, con los apoyos de Revolución Democrática y del Movimiento Autonomista, reventó redes sociales y remeció el lacónico escenario presidencial.

De esta forma ya son dos las precandidaturas, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, que están confirmadas por la coalición de las 11 fuerzas que se sitúan por fuera del binominal y que a través de una primaria -legal o ciudadana- definirá su candidato presidencial.

Pero, ¿cuáles son las principales definiciones de esta periodista egresada el año 94 de la Universidad de Concepción y que se ha hecho un nombre público tras su recorrido por radio Cooperativa, ADN, el canal de televisión La Red y, por último, en Radio La Clave, emisora donde anunció su decisión y, al mismo tiempo, su salida del aire mientras se encuentre en esta aventura?

Su candidatura

“Me hace mucha ilusión que cualquiera puede ser presidente y que eso no dependa de las lucas o el apellido. Creo que tienen razón que pueda ser un aporte desde otro lugar, tengo que pensarlo, pero mientras no esté segura dejo en las mejores manos este espacio que quiero tanto”, expresó Sánchez en la mañana de este martes, al anunciar su disposición presidencial y, quizás, su primera definición en materia de disputa del poder.

Mujer y “mainstream”

Mujer y líder de opinión, Sánchez tiene claro que son dos aspectos que el mainstream criollo no le perdonará y al respecto señala que “yo creo que a la mujer lo que más le cobran es que tenga opinión”. Junto a esto agrega que “hoy, creo, finalmente el problema es que aparezca una mujer dando una opinión porque culturalmente hoy en Chile la mujer tiene un rol de mujer madre: una mujer que acoge, que es suave, que abre los brazos, no rechaza a nadie, no es dura para hablar, tiene que ser femenina (ojalá con el pelo largo), entonces una mujer opinante tiene una impronta que es disruptiva para la imagen de la mujer en Chile”.

Aborto: “Una decisión de la mujer, libre, sin causales”

Respecto a los derechos reproductivos de la mujer, Sánchez tiene una postura clara, como cuando expresó el año pasado, en el programa de TV Más Vale Tarde, que “la verdad es que yo creo en el aborto como una decisión de la mujer, libre, sin causales. Entiendo que la legislación va a un punto específico”. La comunicadora agregó que “hoy día en Chile, para mi gusto, estamos muy definidas las mujeres por la maternidad. Hay un discurso social que dice ‘la madre abnegada’, ‘la madre que entrega todo por los hijos’… yo encuentro horroroso esos términos”.

Reforma Laboral: “¿Alguien puede pensar que hay libertad de los trabajadores para poder negociar?”

En materia laboral, es conocida la firme postura de Sánchez en materia laboral. Si en 2014 renunciaba a radio ADN acusando prácticas antisindicales por parte de los ejecutivos de Iberoamerican Radio Chile -grupo económico dueño del complejo radial del mismo nombre-, con sus editoriales en Radio La Clave se pronunciaba durante el período de la tramitación de la reforma laboral en el Congreso y su posterior paso por el Tribunal Constitucional.

“Ese es un discurso que no es verdadero. Es una mentira. ¿Alguien puede pensar que hay libertad hoy día de los trabajadores para poder negociar? ¿Que esa supuesta libertad los lleva a una mejor negociación? Bueno, muéstreme los sueldos en Chile. ¿Por qué entonces 7 de cada 10 chilenos gana hasta 420 lucas si está el poder negociador individual?”, señaló en su minuto.

No+AFP

Pasa lo mismo al manifestar su rechazo a las Administradoras de Fondos de Pensiones, adhiriendo al Movimiento No + AFP. Respecto de esto ha expresado que “es tan buen negocio para algunos que 9 de cada 10 chilenos tengan una pensión de 156 mil pesos (…) ¿Hay alguien que pueda defender el sistema con esas cifras? (…) La gente estaá diciendo No + AFP, basta de los economistas iluminados, que son directores de AFP. Necesitamos unas discusión transparente, con nosotros no entre iluminados“.

El binominal

Entrevistada por El Ciudadano, la precandidata del Frente Amplio sostuvo que en Chile “se armó una trenza política, una trenza económica mucho más difícil de enfrentar y de a poco esto se comienza a transparentar. Cómo Chile se armó para que un grupo determinado de personas tengan un poder extralimitado a la que casi tu no le puedes hacer frente y cómo eso tiene que aterrizarse para que la ciudadanía entienda que eso no es una cosa casual”.

Medios de comunicación: “Una unidad de económica”

Su mirada de los medios es muy crítica, en la conversación con El Ciudadano señaló: “los medios están absolutamente concentrados y los dueños de los medios más grandes son poderes económicos. El medio hoy día es una unidad económica, pero en Chile no hay legislación al respecto (…) El acceso a la información se limita”.

El Ciudadano