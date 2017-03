Usuario de Twitter desenmascaró el secreto del príncipe Carlos y Lady Di. ¡Nos mintieron por años!

Lady Di y Carlos medían exactamente la misma altura, 1,78 metros. Entonces, ¿porqué en las fotos siempre se ve como que ella es más baja que él?

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn

La suposición ha sido que en todas estas fotografías la princesa aparece sentada al lado de su esposo o con zapatos planos versus los tacos disimulados del príncipe Carlos. ¿Habías notado esto alguna vez? Claro que los usuarios de la red social pensaron inmediatamente que se trató de un comportamiento sexista de la corona.

@familyunequal @AndyRichter control and dominance has many forms so does EGO

” El control y dominación tienen muchas formas y también el EGO”

@familyunequal Wow, I thought this had to be an urban legend, but I looked it up. You’re right. Amazing!

— Doree Krage (@mom4dna) 19 de marzo de 2017