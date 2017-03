Se le acabó la fiesta: Bea Sánchez se roba la película en el día del reestreno presidencial de Piñera

Jugó al candidato-no candidato, negó estar en campaña incluso haciendo terreno, estiró el elástico, filtró fechas por la prensa, hasta que decidió anunciar con bombos y platillos que este martes 21 de marzo sería su proclamación como candidato presidencial de cara a las primarias de Chile Vamos.

Sin embargo, Sebastián Piñera no contaba con que a primera hora de la mañana, la periodista Beatriz Sánchez abriera un poquito la puerta a una candidatura presidencial por el Frente Amplio, para que espontáneamente la gente empezara a entrar a festejar esta suerte de “anuncio”, dejando afuera del mambo el lanzamiento del ex mandatario.

Junto con ganarse un espacio en la agenda mediática del día, a través de redes sociales -donde el nombre de la comunicadora se ha ubicado como trendic topic por sobre el de #PiñeraPresidente, este último resumidero de un repudio generalizado- se ha comenzado a manifestar un masivo apoyo a Sánchez, siendo inevitable la comparación entre ambos personajes y la mención al escenario judicial que enfrenta por estos días el empresario chileno.

Los casos Dominga y Exalmar-Bancard han salido al baile en esta lluvia de ayudamemorias, siendo principalmente éste último el más mencionado, debido a que es en esa indagatoria donde el futuro candidato presidencial deberá declarar en calidad de imputado, en el marco de una acción judicial interpuesta por el abogado y diputado Hugo Gutiérrez (PC). Esto, por el eventual uso de información privilegiada y negociación incompatible en la compra de acciones en la pesquera peruana Exalmar por parte de Bancard, holding de la familia Piñera, mientras Chile y Perú se enfrentaban en el juicio ante la Corte de La Haya y en momentos en que Sebastián era Presidente.

“Me hace ilusión que llegar a ser Presidente no dependa de las lucas, el colegio o el apellido”

Fue en su programa Combinación Clave, de Radio La Clave, en donde la periodista Beatriz Sánchez señaló al iniciar el espacio radial que conduce junto a Fernando Paulsen, que las directivas del partido Revolución Democrática y del Movimiento Autonomista le propusieron asumir una candidatura presidencial.

“Por primera vez dudo si el periodismo es el mejor lugar para que yo intente ayudar a construir un Chile más justo”, partió diciendo la comunicadora, para luego agregar: “Mientras yo dude, no puedo usar este espacio en el que estoy y que compartimos todos los días con ustedes. Eso no sería justo, ni con ustedes que son los auditores, ni tampoco con el equipo que cada día hace este programa, ni con las autoridades de la radio La Clave que se han portado muy bien”.

Cabe recordar que en enero de este año, Sánchez había declinado asumir el desafío presidencial, argumentando que no se encontraba preparada para la tarea. Hoy matizó esa idea: “Para ser bien sincera, aún no me siento (preparada). No sé si alguna vez uno siente esa certeza, pero me hace mucha ilusión un país donde cualquiera puede llegar a ser Presidente y que eso no dependa de las lucas que se tiene, del colegio donde se estudia o del apellido que se tenga”, apuntó.

Acá les dejamos algunas de las reacciones en Twitter tras el anuncio de Beatriz Sánchez en el día en que Piñera se proclamará como presidenciable.

La jugada de ajedrez en el alzamiento de Beatriz Sánchez es notable, de las mejores que se han visto en el ultimo tiempo — Luis Felipe Zúñiga (@lfelipzuniga) 21 de marzo de 2017

Beatriz Sánchez <3 es tan capa que en el día en que un sinvergüenza quería lanzar su candidatura, ella está acaparando toda la atención. — Francisca Bittner G. (@Fran_Bittner_G) 21 de marzo de 2017

Beatriz Sánchez brilla por sí sola. Sin parafernalia, sin show, sin prensa pagada.

Por otro lado hay un wn oscuro, derrochando y mientiendo. — Daniel Valdebenito (@DValdebenitoA) 21 de marzo de 2017

Beatriz Sánchez casi vuela a Piñera de la portada de La Segunda en el día d su autoproclamación. Y eso q la periodista la está pensando no + — Jorge Verdugo (@JorgeGuesalaga) 21 de marzo de 2017

“Beatriz Sánchez” deja la radio por la postulacion y este #PiñeraPresidente conchesumadre no deja los negocios, linda diferencia — miguel marquez (@miguelitin) 21 de marzo de 2017