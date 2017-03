El desafortunado maquillaje que usó Ingrid Aceitón y que generó opiniones divididas

Ingrid Aceitón fue uno de los personajes más queridos dentro del reality de Mega “¿Volverías con tu ex?”. Luego de su salida, se dedicó a hacer algunos eventos, pero no discotequeros, ya que siente que ese no es el perfil que quiere cultivar.

De todas maneras, la modelo es una usuaria activa de las redes sociales, donde suma más de 483 mil seguidores en Instagram. Fue justamente en esta red social que Aceitón quiso compartir una imagen en donde aparece maquillada por su amigo James Ruiz, para quien tuvo muchas palabras de agradecimiento.

Sin embargo, sus seguidores no estaban tan felices como Ingrid, y se lo hicieron saber a través de desafortunados comentarios, algunos de los cuales tuvo que bloquear.

“Eres hermosa pero ese maquillaje no te queda”; “Me caes bien pero no me gusta tu look”; “Eres guapa pero ese maquillaje no”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Otra más!! 😏@jamesruiz.mua mostrando el talento de mi amigo 😌 #urbandecaychile Si es chileno🇨🇱, es bueno! 😎 A post shared by Ingrid Aceiton (@ingridaceiton) on Mar 18, 2017 at 10:58am PDT

Que rico poder ser parte del gran trabajo de mi amigo @jamesruiz.mua porque eres tan seco ? 😎 amig@s los invito a apoyar a James en el concurso de #urbandecaychile ❤❤ A post shared by Ingrid Aceiton (@ingridaceiton) on Mar 17, 2017 at 6:14pm PDT

¿Qué te parece?