El desahogo de Angela tras ser eliminada de “Doble Tentación”: Lanzó duras críticas al reality

El último capítulo de “Doble Tentación” mostró la eliminación de Angela Duarte y su pareja, Cristóbal Álvarez. Tras la emisión del programa, la eliminada quiso compartir una sentida carta a través de su cuenta de Facebook en donde muestra su postura frente a lo que ahí ocurría.

El mensaje comienza así: “Ver mi eliminación me hizo recordar lo triste que me sentí esa noche… No sabía nada de cómo funcionaba todo, simplemente deseaba permanecer en el programa porque había congelado mi internado, había apostado todo para luchar y ganar. Entré llena de ilusiones, sin ánimos de mostrar conflictos, violencia, pelambres, menos prestarme para una traición amorosa”.

Luego continuó: “Di tanto corazón, que después cuando comencé a ver el programa sentí un balde de agua fría. La realidad de un programa de televisión siendo espectadora. La decepción de tanta edición, cortes y reajustes inexplicables que solo con las semanas comencé a entender: un mundo ficticio que aveces se forzaba para lograr un objetivo pero que de todas maneras me hizo sentir un profundo cariño hacia personas que hicieron mi mundo muy real.”

“Quiero pedir mil disculpas por mis discusiones con Cristobal, si en algún momento tuve un comportamiento que no correspondió” (…) “Me encanta cuando en la vida compartimos nuestras experiencias y nos sentimos entrelazados por algo en común, es lejos una de las cosas más bellas de ser humanos”, sentenció.