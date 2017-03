Katy Perry hace intensas declaraciones sobre su vida sexual

Katy Perry respondió recientemente debido a un discurso que dio en donde reveló más detalles sobre su vida sexual y su periodo de experimentación. Todo ocurrió mientras recibió el Premio Nacional de Igualdad, en la Gala de la Campaña de DDHH de Los Ángeles. Y la noticia se esparció como pan caliente.

La cantante, al recibir el galardón, confesó que “Hice mucho más que besar a una chica”, como mencionó en la canción que la lanzó a la fama hace varios años atrás.

“Hablo de mis verdades y pinto mis fantasías en estas pequeñas canciones pop de tamaño pequeño. Por ejemplo, ‘I Kissed A Girl and I Liked It’. Lo cierto es que hice mucho más que eso”.

Perry tiene 32 años y en su carrera no ha negado su apertura ante la comunidad LGBTI como parte importante de su público. Además, su declaración es fuerte sabiendo su contexto: desde pequeña sus padres le inculcaron la fe cristiana, creciendo en la iglesia. Incluso así fue el real inicio de su carrera.

“¿Cómo iba a conciliar eso con una chica que cantaba el evangelio? Lo que sí sabía es que yo era curiosa e, incluso entonces, sabía que la sexualidad no era blanco o negro como la presentaban. Cuando salió esa canción, supe que había iniciado una conversación y que a muchos les parecía lo bastante curioso como para cantarla también”.

En ese sentido, la comunidad LGBTI fue quien mejor recepcionó la canción en cuanto a su contenido, donde ella pudo conversar y comprender una visión que no adquirió en su niñez. Aseguró que “estilmularon su mente” y llenaron “su corazón de alegría”.

Lee acá el discurso completo:

“Tan solo soy una cantante y compositora, de verdad. Hablo de mi propia historia y retrato mis fantasías en esas canciones pop. Por ejemplo, en ‘I kissed a girl and I liked it’ (besé a una chica y me gustó), la verdad sea dicha, hice más que eso. Pero, ¿cómo me iba a reconciliar con esa niña cantante del coro de gospel, educada en grupos de jóvenes que iban a campamentos para reeducar a los homosexuales? Lo que sí sabía es que era curiosa e incluso por entonces sabía que la sexualidad no era blanca o negra. Y sinceramente, no siempre lo tuve claro, pero en 2008 lancé esa canción, y supe que estaba abriendo el debate sobre ello, y el mundo era lo suficientemente curioso como para cantar conmigo”.