Sin tapujos: Michelle Carvalho compartió fotos mostrando sus curvas y encendió las redes

Hace un tiempo, Michelle Carvalho ha estado luchando en contra del peso. Según ella misma ha mostrado a través de redes sociales, se ha esforzado mucho en recuperar su figura luego de una drástica subida de peso.

Sin embargo, parece que eso quedó atrás para la modelo brasilera quien compartió una serie de fotos en trikini en su cuenta de Instagram además de un comentario acerca de su peso: “Uno no necesita estar extremamente flaca porque no se ve saludable o gorda porque te romperás de estrías jajajaja Con el poder de edición de hoy en día las puedes borrar, pero igual no es rico tenerlas, PERO se puede encontrar un equilibrio y parece que he encontrado el mío. Saludable , Feliz y sin importar lo que digan los demás”, escribió en la red social.

Michelle se encuentra de vacaciones en Aruba y desde ahí comparte sus fotos en la playa.