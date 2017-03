Policía argentina pone mano dura a chilenos: Derecho de admisión y prohibiciones para los viajeros

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación pretenden que el partido que Argentina y Chile protagonizarán el jueves en el Monumental por la 13ª fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 trascurra en paz, más allá de la histórica rivalidad entre los simpatizantes de ambos seleccionados. Por ello implementará una serie de medidas con el foco especialmente puesto en los hinchas visitantes, que incluirán la aplicación del derecho de admisión y algunas llamativas prohibiciones.

A partir de la información brindada por los clubes chilenos, las autoridades confeccionaron un listado de 2.500 barras chilenos a quienes no se les permitirá ingresar al estadio de River, en caso de intentarlo.

Un primer filtro ya se estableció en los pasos fronterizos, donde se chequea la documentación de quienes viajan hacia Argentina. En caso de que alguna persona esté incluida en dicho listado, no se le prohibirá ingresar al país, aunque se le advertirá que no podrá presenciar el encuentro.

En cuanto a las disposiciones que se pondrán en práctica el día del partido, el Ministerio de Seguridad informó que aplicará el sistema Tribuna Segura. Como parte de ese operativo, “no se permitirá el ingreso de ciudadanos chilenos en sectores correspondientes a los simpatizantes locales”, según consignó la AFA en su sitio web.

Por ello, los chilenos, a quienes se les exigirá la presentación de un documento de identidad como al resto de los asistentes, solo podrán acceder a un pequeño sector en la tribuna Centenario Alta. Allí habrá apenas 2.800 hinchas que pagaron 2.500 pesos por cada ticket (ya están agotados). Para los argentinos, un boleto en una ubicación similar costaba 300 pesos.

Las prohibiciones para los trasandinos alcanzarán no solo el estadio y sus alrededores, sino que se extenderán a varios kilómetros a la redonda. En un virtual cercenamiento selectivo del derecho de reunión, el jueves los chilenos no podrán agruparse “en ningún sector de la ciudad que no sea estrictamente el estadio de River”.

Los que tengan entradas para ingresar al Monumental se reunirán en Costanera Sur (Avenida de los Italianos y Macacha Güemes), desde donde serán escoltados hasta el estadio.