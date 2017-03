Una explosiva biografía real revela detalles escabrosos de la relación entre el príncipe Carlos y Lady Di

“Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” recorre la vida del heredero de la corona británica desde su nacimiento entre algodones hasta hoy, casado con Camilla

La periodista americana Sally Bedell Smith lanzará en los próximos días una biografía del príncipe Carlos en la que detalla todos los aspectos escandalosos de la vida del futuro rey Carlos III, “desde el amor y el afecto que le negaron su padre y su madre hasta el triángulo amoroso que formó con Diana y Camilla a partir de 1986”, según difundió El Mundo.

El libro, titulado Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, recorre la vida del heredero de la corona británica desde su nacimiento entre algodones hasta hoy, casado con Camilla.

El texto es muy duro con la princesa Diana porque narra “el desorden mental detrás de la bulimia” y los episodios de violencia entre los príncipes de Gales.

El libro asegura que Carlos y su padre se relacionaban por carta y en una de ellas el príncipe Felipe le forzó a pedir en matrimonio a Diana con la esperanza de que acabaría naciendo el amor después de la boda.

Carlos y Diana vivieron en paz de 1981 a 1984, año en el que nació el príncipe Enrique. Hasta que ella, embarazada del segundo hijo, se tiró por las escaleras del palacio de Kensington en busca de la atención de Carlos.

Según esta nueva biografía, a partir de 1984 dejaron de dormir juntos y en 1986 él reinició la relación amorosa con Camilla Parker-Bowles, entonces casada con Andrew Parker-Bowles.

Según la periodista, el adulterio generó en Diana una obsesión por Camilla que la llevó al acoso de la tercera persona en su matrimonio, tal como dijo en su famosa entrevista para la BBC: “Éramos tres en nuestro matrimonio; estaba demasiado lleno”.

La publicación del libro, además, renueva una vieja polémica sobre la altura de Carlos y Diana y las engañosas fotos de sellos e imágenes oficiales.