Fabricio contó la verdad sobre la infidelidad de Viví Rodríguez con Thiago

El brasileño contó más detalles sobre el supuesto affaire de su ex novia con Thiago en la época de Mekano

El bailarín de axé y ahora integrantes del grupos “Los Brazukas”, Fabricio, fue invitado a “Bienvenidos”, donde en la sección “Acoso Textual”, contó la verdadera historia sobre Thiago y Vivi.

Fue Adriana Barrientos -quien estaba como invitada al espacio- quien preguntó acerca de este affaire recordado por todos y que rompió la amistad de Thiago y Fabricio.

“Me dolió más el tema de la amistad con Thiago. Yo ya no tenía una relación con la Viví. Yo ya estaba en una relación; no fue un engaño de ella. Fue un engaño sí de Thiago, que vivía conmigo y éramos amigos y tuvieron un no sé qué”, comentó Fabricio.

Luego, Fabricio agregó

“Se rompió la amistad. Todos lloraban; yo estaba en llamas, la testosterona (…) No se hace. Éramos muy jóvenes, no se hace. La polola o la ex de un amigo no se toca y se acabó”.