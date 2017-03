Sebastián Piñera: El arte de resucitar empresas muertas para declarar pérdidas y pagar menos impuestos

Henri David Thoreau en sus obras La vida de los bosques y Desobediencia civil y otros ensayos planteaba la validez de la resistencia a una sociedad repugnante, dominada por la obsecuencia ante el reino del dinero, la codicia y la avaricia, desvalores que caracterizaban el capitalismo en su época, y que hoy se ha agudizado, raptando la política y la democracia para colocarlas al servicio de los potentados: el poder en estas condiciones siempre engendra corrupción. Thoreau escribía que bastaba que dos mil personas se abstuvieran de pagar impuestos para que se destruyera esta situación inequidad y se convirtiera en la forma más elevada de la desobediencia civil. Estas ideas del autor norteamericano inspiraron a León Tolstoi, a Mahatma Gandhi y, más tarde, y a Martin Luther King en su lucha por el empleo del método de “desobediencia civil” y la no violencia activa. (Thoreau pagó con penas de cárcel la consecuencia de sus ideas.

“La máquina para estafar al fisco…”, tan bien definida por el fiscal Carlos Gajardo, a cargo de investigar el caso Penta es, justamente, todo los contrario del no pago de impuestos como una forma de resistencia civil contra las malas prácticas. Los empresarios se vanaglorian del “buen uso” que hacen de la inteligencia de abogados y contadores para eludir y evadir impuestos que debieran pagar al fisco por la ganancia de sus empresas y de sus negocios personales, así, el mejor empresario es el más inteligente en el arte de evadir y eludir impuestos.

El mercado, llamado “libre” no puede subsistir sin el concurso del Estado: todos los negociados de los empresarios y de la derecha chilena se han realizado sobre la base de apropiarse del Estado y usarlo para lograr sus fines – en la época de Pinochet, por ejemplo, adquirir empresas estatales a precio de huevo y convertirse luego en los dueños del país -, pues los millonarios no son otra cosa que “cafiches” del Estado y, para lograrlo, el mejor camino es colocar a uno de los suyos en la presidencia de la república o, en su defecto, instalar a un mozo servil que, a veces, es más beneficioso para ellos, como el caso de un obsecuente candidato de la Concertación.

Sebastián Piñera es el líder absoluto de los plutócratas chilenos – él a la cabeza -, pues tiene la misma mentalidad de sus partes y amigos del Grupo Penta: se trata de evadir y/o eludiré impuestos con el fin de pagar lo menos posible de dinero al fisco, convertido en un “Leviatán borracho, que malgasta el dinero en escuelas y hospitales para rotos inútiles y subversivos”, en vez de invertir el dinero en la empresa privada que, según Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Penta – para quien la fiscalía hoy solicita diez años de cárcel por graves delitos económicos – es una máquina para dar trabajo a los chilenos y, de esta manera, fomentar el desarrollo y crecimiento del país. Que evadan impuestos, es un acto meritorio y demuestra la capacidad de asesoría jurídica y contable del empresario. Así lo dice, con todas sus letras, un columnista del diario El Mercurio al comparar a Sebastián Piñera con otro candidato,. Alejandro Guillier, a quien se refiere como “un simple lector de noticias”, por el contrario, consideran muy apto para postular a la presidencia a Sebastián Piñera, pues se requiere mucha “capacidad” para convertirse en millonario, que todos sabemos, en el límite de la legalidad.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, en su columna del domingo 19 de marzo descalifica, a mi gusto muy acertadamente, la capacidad de Sebastián Piñera para postular a la presidencia de la república; el rector Peña distingue muy bien las exigencias legales de las morales que deben tener los presidentes de la república, pues un empresario cualquiera puede contratar abogados y contadores para eludir impuestos, pero un presidente de todos los chilenos no puede actuar de la misma forma, ya que la habilidad que se emplea para evadir impuestos, lejos de ser una virtud se convierte en una acción reprobable, pues instaría a los ciudadanos a actuar en la misma forma hasta vaciar las arcas fiscales, con la consecuente mala calidad en educación, salud y vivienda de los ciudadanos más desprotegidos.

CIPER Chile, en una investigación reciente, devela los trucos empleados por 90 empresas con el fin de rebajar impuestos, sobre la base de la compra de empresas arruinadas para agregar las pérdidas de las mismas a la empresa matriz y, de esta forma, pagar menos impuestos – este método lo utilizaban el holding Penta, Falabella, las empresas de Cueto y Bancard <de la familia Piñera-Morel> -, entre otras.

Las deudas, que pueden ser una verdadera catástrofe para el chileno de a pie, se convierten en una bendición para los poseedores de las grandes empresas, pues ganan mucho dinero no pagando impuestos en base a las pérdidas de las empresas en banca rota que se agregan a la empresa matriz

Cualquiera podría creer que los empresarios chilenos estaban sufriendo una real debacle económica cuando Piñera y el Grupo Penta adquirieron empresas en “bancarrota” de propiedad del empresario Manuel Cruzat, amo y mentor de Sebastián Piñera, Carlos Alberto Délano y Carlos Alberto Lavín, pero no era tal la situación, sino al contrario, un excelente negocio.

Según Ricardo Escobar, ex director de Impuestos Internos, el fisco dejó de percibir un billón de pesos – mil millones en moneda chilena, una bicoca para este “acaudalado” país – durante el período en que las noventa empresas aludidas abusaron de este resquicio legal.

El abogado de Bancard, Fernando Barros, – uno de los juristas que defendieron a Pinochet en Londres – asegura que estas maniobras se ajustan a derecho; puede serlo desde este punto de vista, pero moralmente perjudicaron al fisco, es decir a todos los chilenos, en billones de pesos. No me extiendo más, por ahora, pues los lectores que así lo deseen pueden profundizar sobre el tema en las páginas de CIPER Chile, The Clinic y en otro artículo, publicado por Clarín, el 20 de marzo de este año.

El Estado dejo de recibir 1.billon 1mil millones de pesos y 56 millones 1.036.070.209.607 Según Ricardo Escobar ex director del sii El 2004 Penta declaro perdidas 54,397

Ciper Juan Andrés Guzmán Las “empresas Zombis” que compró Piñera para ahorrar millones de impuestos 17-03 -2017

Bancard declaro perdidas 44.000 millones de pesos Empresas del grupo Manuel Cruzat Javier Vial

Op cit

Empresas que se beneficiaron

Los Cuetos Los controladores de Penta Falabella Bancard de la familia Piñera

Ibid idem

Rectificación de los impuestos a la renta de inv Bancard Ltda para el período 2001 -2004

Pérdida declarada Pérdida determinada Tipos de impuestos no pagados Estado -980.154.490 547.179.727 Primera Categoría Global a 35% Total de impuestos rectificados rectificado 102.128.928 159.826.136 261.955.064

Ibid ídem

Empresas zombis de Piñera y Cueto

80 Empresas quebradas usadas en la estrategia Administración e inversiones el bosque Piñera asume el control el 50% atreves de santa Cecilia S.A Inmobiliaria valle escondido 192 millones el 50% de los liberdón Inversiones Santiago S.A Inversiones y servicios los andes ltda Promotora de negocios Piñera compro la perdida tributaria 299.434.590

Ibid

Negocios raros de Sebastián Piñera

Bancard Coimas LAN Argentina Exalmar Minera Dominga

Rafael Luis Gumucio Rivas

El Ciudadano