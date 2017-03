Chile sería el quinto país con más ciberataques en toda América

Ad portas de una nueva versión de Cyber Day, el segundo evento de eCommerce más importante de Chile, surge preocupación respecto de la vulnerabilidad de las empresas chilenas de retail y banca frente a ciberataques, ello considerando que en el último Cyber Monday (noviembre de 2016), Chile ocupó el quinto lugar en Las Américas con mayores intentos de ataques; luego de Estados Unidos (1º) , Brasil (2º), Canadá (3º) y México (4º), según el Reporte State of Security & Internet de Akamai –representado por Exceda en Latinoamérica-, del último trimestre de 2016.

El documento también confirma un total de 193 mil dispositivos infectados en Chile en 2016, fijos y móviles; cuando en 2015 no superamos los 10 mil. Estados Unidos superó los 97 millones, seguido por Brasil (19.379.729), Canadá (8.519.773) y México (1.055.756). La causa apunta al Internet de las Cosas y la hiperconectividad no segura de computadores, tablets, celulares, cámaras y smart TV`s.

El último evento masivo de Internet logró mitigar 15 millones de ataques al sitio web oficial habilitado por la Cámara de Comercio de Santiago para el evento, sin embargo, muchas marcas participantes experimentaron caídas de sus propios sitios, que promediaron 3,5 horas. “Esto es lo mismo que cerrar las cajas de una multitienda en vísperas de Navidad. La experiencia del usuario en estos eventos, es tan determinante que puede significar que nunca más visite un sitio o compre en éste, ya que en promedio no espera más de 2 a 3 segundos a que cargue un portal”, explicó Rodrigo Valdés, country manager de Exceda, partner tecnológico de CCS en Cyber Monday y Cyber Day, por 7 años consecutivos.

A diferencia de otros años, hay dos aspectos relevantes para los eventos de eCommerce de 2017. Por una parte, se observa un aumento en los ataques que buscan robar información, datos sensibles encriptados entre la empresa y el cliente, siendo el Retail y la Banca los más susceptibles en Chile. Y por otra parte, la necesidad de acortar brechas en la experiencia usuaria de las personas en todo sitio web desde cualquier dispositivo, fijo o móvil. En 2016 fueron importados 16.660 millones de teléfonos celulares, siendo el segundo producto más importado en Chile, luego de los combustibles; lo que prevé una mayor exigencia de los compradores online que elevan las cifras del mCommerce en Chile. “Estos dos frentes tendrán que ser atendidos por las marcas con negocios web, dado que se proyecta que para el año 2026, crezca un 40% el comercio electrónico y que un 15% de las tiendas físicas cierren. Los eventos Cyber son un termómetro para la industria actual”, añade Valdés.

En cuanto a la seguridad, las empresas aún no dimensionan el costo que puede tener un ciberataque para su negocio, ello considerando que el acceso a datos privados y la indisponibilidad de un sitio, pueden significar el fin de una marca. En el mercado existen tres opciones para abordar el problema de la seguridad en Internet: desde un servicio On Premise en el data center, un servicio del proveedor carrier de un Clean Pipes, o un servicio on cloud, de un Scrubbing Center o del modelo CDN, red de entrega de contenidos. “Todos los sistemas de seguridad tienen ventajas y desventajas, pero sin duda lo más importante, es no complicarse comprando maquinarias que una vez alcanzado el umbral de un ataque, colapse y caiga el sitio, o que queden obsoletas; y más bien lograr un enlace en la nube, capaz de detectar un ataque de cualquier tamaño en su punto de origen y mitigarlo a tiempo”, explica Valdés.

Los servicios on cloud han demostrado tener un enlace virtual que escala automáticamente según el volumen de un ataque, sin la necesidad de intervenir la red interna de una empresa. El modelo de Scrubbing Center detecta comportamientos anómalos y los deriva, para luego filtrar el sistema sin perder el tráfico. Asimismo, el modelo bajo la red de entrega de contenidos (CDN) permite acelerar el contenido bajo demanda y detener el ataque en su origen, gracias a un sistema de geolocalización. Seguridad perimetral en vez de indoor es la tendencia internacional, donde sectores como banca, retail y gaming, ya atienden sus necesidades de seguridad.

