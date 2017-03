Conoce el nuevo novio de Calvin Klein 45 años menor que él (+Fotos)

El diseñador apuesta nuevamente al amor.

“He llevado a cabo muchas de mis fantasías. He experimentado el sexo con hombres y con mujeres. Me he enamorado de mujeres, me he casado con mujeres y he formado una familia”, de esa manera describía Calvin Klein su vida amorosa en una entrevista ofrecida a la revista Vanity Fair en 2008.

El afamado diseñador experimentó de todo, y hoy en día con 74 años vuelve a apostar al amor. En esta oportunidad Klein inició nuevamente una relación con un hombre. Se trata del guapo modelo Kevin Baker, 45 años menor que él. Medios estadounidenses, como Vanity Fair, se han hecho eco de la relación y han puesto a Kevin en varios titulares.

Baker, trabaja como modelo pero también tiene un pasado n el mundo del porno gay bajo el seudónimo de Jacob Johnson. Junto a su hermano gemelo ha posado en sesiones bastantes subidas de tono catalogadas como muestras de incesto.

La vida amorosa de Calvin Klein tiene el siguiente historial:

Su primera esposa fue Jayne Centre, una compañera de estudios con la que estuvo casado entre 1964 y 1974. Tuvieron una hija, Marci Klein.

La segunda esposa de fue Kelly Rector, entre 1986 y 2006.

Entre 2010 y 2012 mantuvo una relación con el modelo y actor porno, Nick Gruber, 47 años menor que él. Luego de romper con el diseñador, Nick publicó un libro de memorias en el que reveló que uno de los peores momentos que vivió junto al magnate de la moda fue cuando este le preparó una encerrona para someterle a un detector de mentiras y averiguar si le había sido infiel.

