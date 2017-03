Michelle Carvalho publica foto en traje de baño y habla sobre su peso en redes sociales

Michelle Carvalho se hizo conocida en nuestro país por participar en diferentes realities, pero en Mundos Opuestos de Canal 13 fueron sus primeras apariciones, donde fue pareja de José Luís Bibbó.

La brasileña se encuentra de vacaciones en Aruba y ha compartido algunas fotografías en su cuenta de Instagram.

En una de sus últimas publicaciones, Michelle habló de su peso, diciendo que ya no le importa la opinión de los demás, que vivirá feliz y saludable.

“Uno no necesita estar extremamente flaca porque no se ve saludable o gorda porque te romperás de estrías jajajaja pero igual con el poder de edición de hoy en día las puedes borrar pero igual no es rico tenerlas , PERO se puede encontrar un equilibrio y parece que he encontrado el mío Saludable , Feliz y sin importar lo que diga los demás #michellecarvalho”, escribió la modelo junto a la foto.