Conoce a Georgia y a Kate, las modelos que van contra el ‘body shaming’

El cuerpo perfecto no existe ni existirá, pero para muchos la perfección se basa en un cuerpo escultural e impecable, y hasta la fecha se pueden ver campañas de publicidad, pasarelas y el día a día en donde lo que no está dentro de los cánones de belleza no está permitido o es controversial.

Así les pasó a dos modelos australianas, Georgia Gibbs y Kate Weasley, quienes en un paseo por el puerto de Sidney decidieron tomarse una foto que fue criticada porque supuestamente fue retocada por Georgia para verse mejor que Kate.

Una foto bastó para recibir comentarios negativos

“Eres una mala amiga porque obviamente se ve que hiciste algo para lucir más delgada que ella”.

o

“¿Usaste Photoshop en esa foto para verte más delgada o para que tu amiga se vea más grande?, ¿qué tipo de amiga eres?”.

Comentarios como los anteriores y que ya fueron borrados de Instagram, fueron los que hicieron que Georgia respondiera:

“En esta foto solo eramos unas mejores amigas en una salida de fin de semana… Me rompen el corazón porque Kate y yo somos las mejores amigas, ¿por qué habría de hacer eso? El hecho de que una simple foto con dos personas juntas se haya vuelto viral por sus cuerpos me sorprende… y por eso se creó @any.body_co, para que nadie tenga que luchar contra eso. Lo único que veo aquí son dos mujeres, no una skinny y otra curvy; dejen de comparar una persona con otra y acepten que cada una es hermosa tal como es”.

¡No más body shaming!

Gibbs y Waley crearon la cuenta Any Body para combatir el body shaming, es decir, juzgar y criticar a las personas por su aspecto físico. A través de este perfil comparten sesiones fotográficas juntas, envían mensajes positivos a los más de 95 mil seguidores y los invitan a hacer conciencia de los estereotipos sobre el cuerpo ideal.

“En realidad, los cuerpos son solo cuerpos. Lo que resulta poderoso es ver dos cuerpos muy diferentes, individualmente perfectos, juntos uno al lado del otro. Somos las mejores amigas, caminamos juntas y nos queremos la una a la otra por lo que somos, más allá de nuestras apariencias, talla 34 o 44, a quién le importa. Salud y felicidad por encima de la talla”.

Escribieron en la primera publicación.

Otro de los objetivos que esperan conseguir es que las marcas creen colecciones que sean más inclusivas con todas las mujeres, de tal manera que no sea necesario acudir a tiendas especializadas en tallas grandes para encontrar diseños a medida.

Vía Difundir