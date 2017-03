Tuvo un accidente, se sacó una selfie y descubrió algo que cambió su vida por completo

Un turista húngaro realizó parapente en Brasil, pero todo terminó en una bizarra pesadilla. Lo último que recuerda fue estar llegando al suelo tranquilo y, luego, se despertó al día siguiente. Se sacó una selfie y estaba todo cubierto en sangre y heridas.

Thomas Antalffy se encontraba disfrutando de volar en parapente por los increíbles paisajes brasileños cuando se despertó al día siguiente, con el cuerpo totalmente destrozado.

“Recuerdo que me dolía un hombro, pero aparte de eso, no sentí ningún dolor. Incluso me tomé una selfie”, confesó, después, a la prensa. Se levantó y comenzó a hacer dedo para regresar a su hotel.