La ingeniosa solución de una madre desesperada para poder tener unos minutos a solas

Aunque ser mamá es definitivamente un trabajo para toda la vida, los primeros meses o años de edad de los hijos suelen ser los más demandantes. Cuando son bebés, constantemente nos necesitan y desean tenernos a nuestro lado. A nosotras nos encanta, pero hay ocasiones en las que nuestros hijos no nos dejan ni ir al baño, como les comentaba hace unos días cuando compartí el cartel que hizo una madre para que le dejaran usar el baño en paz.

Es por eso que una madre, desesperada por tener unos minutos para poder ir al baño y hacer la comida, tuvo la genial idea de colocar unos pantalones y sus botas aparentando que era ella quien estaba sentada en el sofá, para mantener tranquilo a su bebé.

En una foto publicada en la página de Facebook de Maternidarks, podemos ver claramente que cuando somos madres, la creatividad entra en acción de una manera que jamás lo imaginamos.

En el texto que envía la madre, quien desea permanecer en el anonimato, comenta que su bebé está en la etapa en la que no quiere que mamá se aleje y llora en cuanto ella lo deja para hacer de comer o ir al baño. Ella cuenta que a pesar de no querer que ella de vaya, él no quiere que le abrace o que juegue con él, sino que simplemente desea saber y sentir que ella está cerca.

Así que lo que ella hizo fue tomar un pantalón, un par de zapatos y rellenarlos para colocarlos de manera que pareciera que era ella quien estaba sentada junto a su hijo.

“Solo necesita SENTIR que estoy ahí sentada, de hecho ni voltea a verme a la cara, solo de la rodilla para abajo.“, comenta la madre en el texto que acompaña la imagen.

La madre no solo dejó los pantalones en el sofá y ya, sino que pensó en cada detalle y dejó sus “pies” separados, ya que a su bebé le gusta a veces meterse a jugar entre sus piernas.

La foto tiene cientos de comentarios de madres que reciben la foto con humor al sentirse identificadas con la situación y que le aplauden por su creatividad para lograr tener unos minutos de tranquilidad.

Después de tener hijos estar sola es algo casi imposible, pero esta es una muestra más que ante situaciones complicadas, las madres somos capaces de tomar medidas un tanto extremas, pero sobre todo, muy creativas.

Vía BebésYMás