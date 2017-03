Daniella Chávez ‘trolleo’ a Messi mientras alentó a la seleccion semi desnuda

Algunos medios de la prensa argentina se hacían eco del mensaje dirigido a su selección y a la ¨Pulga”, criticando a la modelo y tildandola de “busca fama”No es la primera vez que Chávez, protagoniza provocaciones de todo tipo en las redes sociales, contra Messi y la selección trasandina.

En la última Copa América la explosiva rubia hablaba así en su Twitter de algunos de los jugadores argentinos más queridos por la afición:

“Los argentinos dicen que compramos la copa que ganamos! entonces Higuaín se vendió por eso erró el penal, Messi se vendió por eso jugó mal? Para mí, ni Maradona ni Messi, Julio Grondona fue el mejor de Argentina, ganó más copas locales e internacionales que los 2 juntos! O no? he recibido muchos insultos de argentinos y no es mi culpa que no sepan patear penales y que Messi juegue con pañales las finales!”.