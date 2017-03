‘Brunito’ de “Los 80” ya es todo un joven: Entró a estudiar derecho y así está hoy

Cuando sólo tenía 8 años, Pablo Freire entró al elenco de “Los 80” para interpretar a Bruno, el tierno amigo de Félix, con quien conquistó la pantalla con su inocente amistad.

Desde entonces, el público vio crecer a estos amigos que se fueron convirtiendo en talentosos jóvenes. A Pablo, su paso por la serie le gustó mucho y en una entrevista que concedió en el año 2013 señaló: “Ha sido una experiencia muy entretenida. Salir en la tele y ser famoso influye en varios ámbitos de mi vida: me reconocen en la calle y me piden fotos”.

“Al principio era raro acostumbrarse a que la gente me quedara mirando en la calle o me pidiera autógrafos, pero ya estoy acostumbrado. Siempre he hecho mi vida normal, aunque a veces me gustaría pasar más piola”, agregó.

Hoy, “Brunito” tiene 18 años y salió del Colegio Rubén Castro en Viña del Mar para entrar a estudiar derecho, alejándose totalmente de la televisión y de la actuación.

Así está hoy: