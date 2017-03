Esta es la amenaza de José Antonio Neme a Karol Dance por sus constantes bromas

Por estos días el matinal Mucho Gusto, fue el escenario para un enfrentamiento “en broma” entre el periodista José Antonio Neme y el panelista Karol Dance. El motivo de este cara a cara se debe a que Karol ha tenido conductas torpes como el burlarse insistentemente de la edad de los animadores, por ejemplo, o el hecho de que aún no reconozca su relación con la joven Valentina Flores.

Neme frente a estas conductas -y considerando que el joven animador pronto cumplirá 30 años-, lo interpeló poniéndole un ultimátum y señalándole que hay ciertas actitudes que deben dejar de hacerse después de cierta edad.

Acá te dejamos el detalle de la conversación:

José Antonio Neme: “Ahora que vas a cumplir 30 años yo te voy a pedir de forma sincera, honesta, generosa y en fin, todos los adjetivos que tú le quieras poner a esta solicitud que te voy a hacer. Y me imagino también que interpreto al resto de panel y al resto del equipo y a la sala de dirección y a la gente en su casa”

Karol Dance: “No sé de qué estás hablando”

Neme: “Te voy a hacer una petición”

Kathy Salosny: “Está weno ya”

Neme: “La petición es que a partir de, bueno, te vamos a dar permiso a partir del 6 de mayo. De ahí que dejes todas las pendejadas, a las cuales no has sometido, al panel y al resto del equipo durante todo este tiempo. Déjalas en la casa, porque a partir de los 30 años uno espera otra cosa de ti”

Dance: “¡Soy un tipo maduro! Maduro para mi edad”

Salosny: “¿Maduro para tu edad, de dónde sacaste eso?”

Neme: “Te voy a decir una cosa, te voy a decir la cantidad de pendejadas a las cuales nos has sometido a nosotros, que para mí se han hecho muy intolerables Karol Lucero, te lo voy a decir”

Joaquín Méndez: “Pastillita de la verdad, pastillita de la verdad”

Neme: “Primero, has sometido en un estrés permanente a nuestros conductores diciéndoles ‘viejos, los viejos conductores que tenemos…’”

Méndez: “Sí, es verdad”

Salosny: “O sea, ha sido un bullying permanente, peor que las redes sociales”

Dance: “¿Y por qué no me dijiste?”

Salosny: “Incluso a una mujer de 65 años, como Patricia Maldonado”

Neme: “Ya. En segundo lugar. Primero, has sometido al estrés de la edad a nuestro conductor, que sabemos que están estresados. En segundo lugar has torpedeado un valor del programa. Tan fundamental tan donde descansa este programa, que es el talento de Luis Jara. Tú te has burlado cuando dices que no canta…”

Dance: “¿Cómo?”

Neme: “Pero si es verdad, es verdad”

Lucho Jara: “Es más, yo estoy pensando lo siguiente, fíjate. Gracias por darme el pase. No serás tú el que fuiste a buscar mi foto en Chillán del año 2015?”

Neme: “Y la viralizaste. Tú tienes en Twitter una cuenta de más de un millón de seguidores. Es muy fácil que tú algo que posteas, sea viralizado”

Jara: “Lo que pasa es que es raro que salga una foto antigua mía de nuevo”

Neme: “Tercer punto, has acosado a alguien que puede ser tu madre ¡Ivette Vergara!”

Méndez: “¡Es verdad! Le dice cosas, le saca fotos”

Neme: “Bueno, pero la has acosado en varias oportunidades”

Salosny: “No solamente a ella. A la Cata Edwards también”

Ivette Vergara: “Una cosa es que te digan algo, podría dar lo mismo, pero ponerse el celular en el pie y ponerlo debajo de la falda. Es más yo podría denunciarlo”

Méndez: “Sí, denúncielo, por acoso”

Vergara: “Cáchate la estrategia, el celular se lo puso acá, hizo así. Y de repente le digo ‘Karol, ¿qué estabas haciendo?’. Y estaba así”

Dance: “¡Pero Ivette!”

Vergara: “Luego veo en su Instagram… Tengo un cuarto punto para sumar: el joteo a nuestras nuevas panelistas. Y además una de ellas tiene pareja, el joteo constante insistente. Detrás de cámara, delante”

Neme: “De todas las cosas que hemos mencionado a mí la que más me ha dolido, es la negación a la Vale. Esa situación de la cual todos fuimos testigos en este programa. La Vale, muy amorosa, que se levanta a las siete de la mañana, te viene a acompañar. Que evidentemente tienen una relación, evidentemente, de cual fuimos todos testigos”

Jara: “Cinco horas sentada en ese silloncito”

Vergara: “Ilusionada, ilusionada”

Neme: “Y la niegas públicamente. Ese tipo de conductas tienen que quedar fuera”

Jara: “Te digo una cosa, si tú quieres conquistar a alguien, o esperas conquistar, ‘acompáñame al Mucho Gusto’ es una tortura. O sea, claramente, ella no quiso venir más”

Dance: “Si yo quisiera conquistar a alguien ¿tú crees que la traigo al Mucho Gusto a verlos a ustedes? Eso es imposible, yo no quiero conquistar a nadie”.

Con información de Glamorama