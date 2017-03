Paris Jackson fue enfática en señalar que Zac Efron le rompió el corazón

Paris Jackson, la hija del fallecido, Michael Jackson, confesó que el actor, Zac Efron le rompió el corazón. La joven de 18 años señaló que tuvo mucha ilusión por conocer al actor, pero este no se presentó en el show al que ella asistió, dejándola totalmente devastada con su ausencia.

En una entrevista, Paris señaló su admiración por Efron y cómo éste le rompió el corazón al no asistir a un evento al que ella sí fue: “El primer concierto al que realmente quise ir en mi vida fue el de High School Musical. ¡Pero él (Zac Efron) no estaba ahí! Estaba rodando esa película sobre caballos, y pusieron a otro chico para que le sustituyera. Fue la parte deprimente del concierto, me rompió el corazón”, señaló la joven en una entrevista para el programa de Jimmy Fallon.

Paris Jackson se encuentra ad portas de debutar como actriz para la serie “Star” además de haber firmado para la agencia de modelos, IMG Models, lo que la tiene muy feliz.