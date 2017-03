Goic tras discurso de Piñera: “Le diría que no se equivoque, que no sea patudo”

“Me parece que es una patudez hacer un llamado a la unidad en el discurso y, por otro lado, sembrar una campaña del terror. Defender la democracia y quedarse callado cuando escuchamos a sus adherentes vitorear al dictador. Pensar que porque usa una frase de Patricio Aylwin en su discurso, la Democracia Cristiana lo va a a apoyar. Le diría que no se equivoque, no sea patudo”, señaló la senadora Carolina Goic, al ser consultada respecto al discurso dado por el ex presidente Piñera en su proclamación como candidato.

A juicio de la abanderada presidencial de la tienda falangista, a pesar de la proclamación del candidato de la oposición, todavía no hay claridad en el cómo dará garantías a los chilenos de la separación entre la política y los negocios. Asimismo, agregó esperar que él entregue certezas de estar a la altura de las exigencias que hoy día le impone la política a quienes aspiran a ser presidentes de Chile.

La DC con overol

“En la Democracia Cristiana hemos hecho nuestro trabajo, construyendo lo que yo llamé condiciones para una primaria, que son aquellos acuerdos políticos programáticos que, en líneas gruesas, den garantías de gobernabilidad en conjunto, que nos ordenen y que sean después el piso de los acuerdos electorales”, expresó la timonel de la DC.

No es raro que algunos de los postulados lanzados ayer en dependencias de la Quinta Normal calaran hondo. El anuncio de terminar con la gratuidad sería un gran retroceso y un portazo a las demandas ciudadanas que aún exigen más y mejores garantías en temas educacionales. Por ello, ya se ha instalado la necesidad de transparentar las situaciones, sobre todo si se encubre el lucro.

“Echar abajo eso yo creo que no es una buena idea. Nosotros, por lo menos, lo vamos a mantener y perfeccionar. Junto con eso, buscar otras medidas que nos permitan avanzar pero creo que lo que tenemos que hacer es perfeccionar y corregir aspectos. Eso es distinto a decir que aquí vamos a volver atrás. Hay temas que me alegro nadie discuta, a pesar de los esfuerzos de la derecha de echar abajo la gratuidad a través del tribunal constitucional”, afirmó la senadora Goic.

Comienza la carrera presidencial

Con alrededor de 15 candidatos a la máxima autoridad del país, una nueva carta se presentó en estos días: la periodista Beatriz Sánchez sería una nueva opción en el Frente Amplio, complementaria a la figura de Alberto Mayol, ya anunciada tiempo antes.

A juicio de la candidata democratacristiana, “todo lo que tiene que ver con fortalecer la competencia y la lógica democrática es bienvenido”. De esta forma, se mostró alegre de la incorporación femenina a la competencia. “Me parece que es muy bueno que hayan distintos rostros, distintas posturas en una sana competencia democrática. Me alegro mucho que una mujer con esas características, con su seriedad, también esté dispuesta al desafío de ser candidata. Esto representa distintas miradas que hay en el país y eso es lo que esperamos de todas las candidaturas: no esconder el domicilio político desde el cual se sitúan”.