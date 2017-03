¿Conoces la regla de los 5 segundos? Científico experto en gérmenes la respalda

La famosa regla de los cinco segundos dice que si se te cae un pedazo de comida al suelo, tienes cinco segundos para recogerla y comerla, antes de que se contamine de gérmenes. Nadie sabe quién la inventó, pero un científico de la Universidad Aston, en el Reino Unido (UK), confirmó que la regla funciona.

El experto en gérmenes, profesor Anthony Hilton, dijo que, si bien recoger bocados que se han caído al suelo nunca está totalmente libre de riesgo, en realidad no hay mucho de qué preocuparse, si la comida ha estado sólo unos segundos, informa The Independent.

El profesor Hilton demostrará cómo funciona la regla de los cinco segundos en la Feria Big Bang, una celebración en torno a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, dirigida a la gente joven, que se realiza esta semana en Birmingham, UK.

“Obviamente si la comida está visiblemente cubierta de suciedad, no se debe comer, pero si no está contaminada de manera obvia, la ciencia demuestra que es probable que no haya contraído bacterias dañinas después de haber pasado unos pocos segundos en el piso de un espacio interior“, dijo Hilton.

“Esto no significa que los gérmenes no puedan traspasarse del suelo a la comida”, agrega Hilton, “pero nuestra investigación ha mostrado que la naturaleza de la superficie del piso, el tipo de comida que ha caído y la cantidad de tiempo que ha pasado en él, pueden influir en la cantidad de gérmenes transferidos”.

En otras palabras, si estás abriendo un paquete de galletas y se te cae una al suelo en tu casa, es probable que no te enfermes si la recoges de inmediato y te la comes.

Paul Jackson, jefe ejecutivo de EngineeringUK, que organiza la Feria Big Bang, dijo que “este es un simple ejmplo de cómo la ciencia está presente en la vida cotidiana. Desde comprobar cuán segura es la comida, hasta inventar nuevas comidas y bebidas, no hay límites para las aplicaciones de las ciencias y la ingeniería”.

El Ciudadano