Esta es la insólita historia de un romance entre madre e hijo: son pareja y arriesgan años de cárcel

El amor es el más hermoso sentimiento, pero cuando no es correspondido es terrible. Monica Mares es de Texas, Estados Unidos, y fue madre a los 16 años, pero dio en adopción a su pequeño hijo Carlos porque no se sentía capaz de criarlo. Sus relaciones amorosas fueron un desastre y, pese a los hijos que tuvo después, nunca se sintió llena, excepto cuando conoció a Caleb. El problema es que no “podía” tener un romance con él.

Mares y Caleb están siendo procesados por incesto. Él Carlos, es ese hijo que ella dio en adopción cuando era adolescente.

Cuenta Mares, de 37 años, que nunca se enamoró de verdad hasta que conoció a Caleb. 18 años después de haberlo dado en adopción, se reunió con el padre adoptivo y conoció a su hijo. Explica que solo sintió mariposas y amor de madre, que el fuerte abrazo que se dieron fue sincero, pero con el tiempo la relación cambió.

“Luego de nuestro encuentro iniciamos una relación muy bonita y él se fue a vivir conmigo. Al principio no pasó nada, pero después comencé a tener sentimientos raros. Me enamoré de él y tenía miedo de cómo reaccionaría si se lo decía. Le dije temblorosa lo que sentía, y él confesó que tenía el mismo miedo. Se había enamorado de su madre. Fuimos al parque y le pregunté si saldría con su madre y dijo que sí”.

Para Mares, Caleb fue lo mejor de su vida hace 18 años y lo sigue siendo ahora…

Los hijos de Mares comenzaron a llamar a su propio hermano “padre” y un vecino delató la situación ante las autoridades. El incesto es penado en 5o Estados de ese país, y desde ese entonces han tenido que afrontar las consecuencias. El Estado planea arrebatarle a Mares la tutela de sus hijos, a menos que ella renuncie a la custodia si desea seguir con Caleb.

La pareja asegura que nada ni nadie los podrá separar. Caleb piensa que encerrar a alguien por amor no es realmente una condena.

“Nunca nadie se preocupó por mí o me ayudó. Ella siempre ha hecho todo para verme feliz. No la veo como mi madre. Recuerdo que nuestro primer beso fue increíble y nunca pensé que tendríamos problemas por amarnos de este modo. Si ella entra a la cárcel la voy a esperar porque vale la pena”.

Se desconoce el futuro de esta relación, ya que sus protagonistas siguen en proceso, sin embargo, es probable que Mares sea encarcelada por un tiempo bajo el delito de “incesto”.

