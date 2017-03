Ella alimentó a su pitón para que se hiciera grande y fuerte. Hoy arriesga años de cárcel por el “alimento” que le dio

La naturaleza funciona de muchas maneras extraordinarias y no siempre estaremos de acuerdo con eso, pero por lo menos logramos entender que no es nuestra tarea intervenir en el modo en el que se hacen las cosas y menos empezar a crear algo de lo que no estamos en derecho de hacer.

Esta mujer en España se convirtió en noticia después de que fuera descubierta cometiendo el acto de crueldad animal más terrible de todos. Y lo que hace al acto aún peor, es que tuvo las agallas de poner todo en las redes sociales en imágenes.

La chica era dueña de una pitón, para que tengas una noción de la serpiente que es, puede crecer hasta 1,5 metros y se alimenta de otros animales. Ella no encontró mejor manera de darle de comer que dándole cachorros y crías de gatos y perros, informó Metro.

La Guardia Civil del país fue notificada de la tortura una vez que las fotos estuvieron en internet y la desconocida enfrenta pena de cárcel por abuso a los animales. Lo que sería exactamente el castigo que debería recibir. Hay personas malas en este mundo y esta señora.