Estas son las 3 preguntas que TÚ siempre debes hacer cuando vayas a una entrevista de trabajo

Sabemos que salir airoso de una entrevista de trabajo puede suponer mucha presión. Cuando finalmente te encuentras cara a cara con un potencial empleador lo que más deseas es dar una impresión buena y duradera. Aunque estos momentos pueden ser intimidantes, saber lo que deseas transmitir con antelación puede ayudar a aliviar tus nervios y hacer que tu desempeño sea mucho mejor. Sin embargo, cuando es tu turno de preguntar tus dudas… ¡Normalmente te quedas en blanco! Aquí te presentamos tres preguntas fundamentales que te interesan y te ayudarán a responder.

NUNCA termines una entrevista de trabajo sin preguntar estas tres cosas

Sólo para que lo tengas en cuenta: Casi todas las entrevistas terminan con el entrevistador preguntando “Así que, ¿tiene alguna pregunta?”. Antes de decir no, agitar la mano y alejarte, piensa en que, si bien tú buscas obtener el empleo, ellos buscan también al candidato ideal, es una situación donde ambos van a elegir, y la mejor manera de elegir es teniendo la mayor información. Así que, recuerda siempre:

– Pedir que te cuenten un poco más sobre la cultura empresarial de la compañía: así podrás tener una visión más específica de la compañía, su sector y lo que hace, entonces sabrás si es una buena opción para ti. Tienes que, eso sí, llegar a la entrevista con unos conocimientos mínimos, para que no parezca que haces esta pregunta porque no tienes ni idea de quién te está entrevistando.

¿Por qué hacer esta pregunta? Es importante que sepas si la compañía es una buena candidata para tus expectativas profesionales y las metas que buscas alcanzar en tu nueva etapa. Recuerda que si bien ellos buscan a alguien que llene un rol específico, tú buscas tus propios objetivos profesionales. ¡Así es como funciona! Una relación bilateral.

– Preguntar cómo es un día en la oficina: De esta manera, podrás conocer cuáles son las tareas específicas que estarás completando día a día, y sabrás si estás o no realmente interesado en ese empleo en específico.

¿Por qué hacer esta pregunta? Los empleadores suelen dar sólo vistazos generales de lo que el empleo implica. Por eso, al preguntar sobre lo que se espera de ti, podrás tener una idea más específica del trabajo que estarás realizando.

– ¿Cuáles son los otros pasos del proceso de selección? Lo que mostrará que estás interesado en avanzar y, al final, obtener el empleo al que estás aplicando.

¿Por qué hacer esta pregunta? Porque, primero, al no hacerlo tendrás la duda y te preguntarás todo el tiempo si fuiste o no seleccionado. Y aunque la duda persistiría, de no suceder, sabrás que no pasaste la selección. Y, en segundo lugar, demuestras que tras conocer un poco más en profundidad la empresa y la posición, sigues interesado en formar parte de su plantilla.

Estas son las preguntas, asúmelas como tu norte al ir a una entrevista de trabajo.

Vía: Supercurioso