Ella confesó su secreto más preciado a su hermano mayor. Él le contó a toda la escuela

“¿Han pensado alguna vez en los derechos gay? Son muy importantes, pues los homosexuales son como cualquier otra persona en el mundo. No importa si te gusta el mismo género, siempre que seas genuino contigo mismo. No importa lo que la gente diga, se trata de lo que tú pienses y digas. Conozco a alguien que me importa mucho y es gay. Aún pienso en ella como una amiga, alguien que se preocupa por mí. Mi hermana es una persona normal, no una criatura extraña. Es un ser humano como todos nosotros. Aún me enojo con ella algunas veces, pero eso no cambia la forma en que la veo. Amo a mi hermana por quien es. No me podría importar menos si es gay o heterosexual, sólo me importa que es mi hermana y que la amo por quien es. Sólo porque a alguien le guste el mismo género no lo hace súbitamente distintos. Amo a mi hermana por quien es”.