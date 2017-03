Borghi otra vez en picada contra Sampaoli: “Es un desastre como persona”

No se llevan bien desde que uno llegó a reemplazar al otro en la banca de la selección. Algo que el “Bichi” Borghi siempre deja claro. Ahora, nuevamente volvió a repasar al actual DT del Sevilla de España, esta vez en el programa 90 Minutos de Fútbol, de la cadena Fox Sports.

“Afortunadamente, no tuve relación con Sampaoli. Él es un desastre como persona porque dentro de los códigos, aunque a mí no me gusta esa palabra, se habla de mafia”, fueron las duras declaraciones del otrora estratego de la Roja y de Colo Colo.

Eso sí, Borghi alabó la calidad del casildense como entrenador. “Lo divido en dos partes. Profesionalmente es fantástico”, recalcó.

Por último, ejemplificó la forma en cómo se dio la llegada de Sampaoli desde la U a la Selección chilena para reemplazarlo. “Llama a Fox, pregunta cuanto gana el conductor y se ofrece por menos”, concluyó.