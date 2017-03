La acusaron de un delito aberrante y posó sonriente para el registro policial al estilo Pablo Escobar

Fowlkes, quien está casada desde 2013, fue suspendida del colegio y no volverán a contratarla. “Los padres nos confían a sus hijos cada día, y esto es algo que no tomamos a la ligera. El distrito no tolerará ninguna comunicación inapropiada o contacto entre un profesor y un alumno“, señaló la superintendente del establecimiento educativo, Susan Bohn.