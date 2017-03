Filtraron fotos íntimas de Demi Lovato y su reacción fue inesperada

¿Está de moda hackear las computadoras de las celebridades para robar sus fotografías más íntimas? Hace poco más de una semana, Emma Watson y Amanda Seyfried fueron víctimas de un robo 2.0, en el que alguien develó sus imágenes privadas.

Ahora, Demi Lovato fue el nuevo blanco de los hackers y en los últimos días fue víctima de un asalto electrónico. Afortunadamente, la cantante se lo tomó con humor, ya que ninguna de las fotografías sustraídas de su intimidad la dejaban muy en evidencia.

Por ello, usó su cuenta de Twitter para explicar la situación y referirse al hecho. “Me encanta cómo todo el mundo está perdiendo los nervios con tan solo una foto. No es un desnudo y es solo un escote”, expresó Demi en la red social.

El diario “The Sun” indica que estas fotos fueron filtradas la semana pasada y que el hacker envió un mensaje diciendo: “La colección que tengo muestra fotos desnudas, incluyendo las partes del cuerpo de Demi mejor conocidas (tatuajes, trasero, barbilla). Tengo fotos de ella siendo traviesa… Puedo garantizarles que estas fotos son legítimamente de Demi”.

Sin embargo, la cantante ha aclarado en su cuenta de Twitter que en este caso, ninguna de las imágenes son reales ya que ella no aparece desnuda.

I love how everyone’s freaking out about one picture. It’s not nude and it’s just cleavage 😂

— Demi Lovato (@ddlovato) 22 de marzo de 2017