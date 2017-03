[FOTOS] Justin Bieber se mostró desatado en una noche alocada y hasta coqueteó a la camarera

Pensamos que Justin Bieber había abandonado sus clásicas andanzas cuando se tomó, en el 2016, un año completo abocado a su trabajo, con pocos escándalos nocturnos y casi nulas chicas a su alrededor.

Pero unas nuevas fotos reveladas por el DailyMail, muestran a un Justin descocado que ha optado por divertirse un poco, en medio de tanta rutina. Por ello, luego de dar un concierto en Auckland, decidió salir por la ciudad de Queenstown, acompañado de Carl Lentz, su pastor amigo.

Llegado al lugar, no se separó de la barra y sus ojos estuvieron puestos, toda la noche, en hacer sonreír a la bartender y en coquetear con ella. Para hacerlo, tomó varios drinks y se quitó su camiseta, luciendo realmente excitado y feliz. Tanto, que se tomó el tiempo para bailar con una anciana que era su fan.

La bartender, por su parte, estaba feliz. No paraba de reír a carcajadas, mientras no perdía el tiempo observando su musculoso cuerpo. No sabemos en qué terminó la noche, pero sí que la pasó excelente.