Giorgio Jackson emplaza a Piñera por propuesta de copago

"Habría que pedirle al ex Presidente Piñera es que sea claro y que no sea ambiguo al intentar quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Quiere de vuelta el copago o no?", declaró el diputado RD.

Los dichos de Sebastián Piñera sobre la posibilidad de volver a la modalidad del copago en educación, ha generado polémica y las reacciones no se han dejado esperar. En este sentido, el diputado de RD Giorgio Jackson sostuvo que “las palabras de Sebastián Piñera, puesto que intenta esbozar que hoy día no existiera el derecho de los padres a elegir o que los padres no podrían aportar por sobre la gratuidad que se instaló en la educación básica y media”. “Entonces, lo que habría que pedirle al ex Presidente Piñera es que sea claro y que no sea ambiguo al intentar quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Quiere de vuelta el copago o no?”, apuntó finalmente Jackson. El Ciudadano TWITTEAR COMPARTIR