Nabila Rifo declara que su ex pareja fue quien la golpeó con una piedra

Nabila Rifo (29) se encuentra declarando en el Tribunal Oral Penal de Coyhaique en el marco del juicio que se sigue contra Mauricio Ortega, su ex pareja, por la brutal agresión sufrida por la mujer la madrugada del 14 de mayo de 2016.

“Me decía que era una maraca, una puta”, comenzó diciendo Rifo a partir de las preguntas que le hacía la parte querellante, representada por el Fiscal a cargo. El relato continuó con lo que sucedió esa noche.

Según el testimonio de la mujer, invitaron a algunos amigos a la casa. Bebieron alcohol y comieron una carne que asó ella. Luego de algunos sucesos confusos, Ortega se habría enojado, por lo que sus amigos intentaron calmarlo. “Su primo y Juanito sacaron a Mauricio a fumar un cigarro para que se tranquilizara”, relató Rifo.

Los cuatro hijos de la víctima también estaban en la casa. Los mayores, a esa hora despiertos, habrían estado atentos al comportamiento de Ortega. “Mis hijos chicos estaban durmiendo y los más grande estaban jugando Play (station). Le mandaban mensajes a mi hermana diciéndole no te duermas, no te duermas”, contó Nabila, en una declaración que aludía a la violencia que ejercía el denunciado a esas horas de la noche.

Rifo indicó que su hermana, Kathy, llegó a las 5 de la mañana a la casa, en busca de sus hijos: “se fueron mis hijos donde mi mamá. Mauricio me dijo siempre metís a tu familia cuando pasa algo”.

A esa hora los amigos de ambos ya no estaban. Rifo contó que salió de su casa junto a Mauricio, momento en que su ex pareja la habría agredido.

“Íbamos caminando para arriba, cruzamos Monreal, donde había como un árbol, y quedamos frente a frente. Entonces se puso a alegar. Yo le dije ‘Mauro, yo te juro que mañana yo me voy a ir porque no vivo más contigo, me tení cabriá’. ‘Eres insolente, insoportable’, le dije yo, ‘todas las veces lo mismo’. Y en eso siento, me doy vuelta, y siento que me pega con una piedra por detrás en la cabeza”, relató Nabila Rifo, confirmando ante la pregunta del fiscal sobre quién la había golpeado, que se refería a Mauricio Ortega, su ex pareja. Junto con ello, la mujer agregó que fue golpeada tres veces con “una piedra grande” , quedando inconsciente tras el último golpe.

Rifo declaró que desde ese hecho no recuerda nada más. “Volví a tener conciencia cuando desperté en el Hospital de Santiago”, dijo. En la capital despertó sin sus ojos.

Consultada sobre los testimonios que entregó luego del ataque, en los que exculpó a Mauricio Ortega, la mujer declaró que lo hizo “para protegerlo”.

Noticia en desarrollo.