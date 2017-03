26 Fotos que no podrás creer que son REALES, ¡hasta pensarás que es Photoshop!

Con la magia del Photoshop hemos perdido nuestra capacidad de asombro y, hay que decirlo, nos hemos vuelto un poco paranoicos. ¡No creemos nada de lo que vemos! Todo lo analizamos y si algo es demasiado bueno para ser verdad, inmediatamente decimos que es falso.

Como con las fotografías, por ejemplo, no podemos ver una hermosa imagen de un paisaje increíble, con colores vivos y una vieja amiga posando naturalmente porque luego luego la envidia nos corroe y decimos que seguramente se trata de Photoshop. ¡Qué crueldad! Seguramente eso fue lo que sintieron estas 26 personas que te mostraremos a continuación, cuyo ÚNICO ERROR fue subir una foto a las redes sociales y los envidiosos los atacaron inmediatamente diciendo que NO SON REALES. ¡No sean así! Lo que se ve, no se juzga… ¿o sí?

1. Chicas… galán a la vista

2. ¡Ups! Parece que olvidó algo

3. Su fuerza deformó hasta la puerta… ¡wow!

4. Oye amiga, ¿qué le pasa a tus manos?

5. ¿Dónde consigo esas baldosas torcidas?

6. No sé en qué fijarme: su abdomen sexy o el montón de dinero

7. Se ven hermosos juntos

8. ¡Sexy!

9. Sin comentarios

10. Estrenando carro por mi cumple

11. Pasando el rato con mi amor… lo siento, Piqué

12. Mi mascota es feroz, pero yo la tengo bien domada

13. ¡¿Cuánto tiempo necesito hacer ejercicio para lograr eso?!

14. Soy un rey, tengo habitación de un rey

15. ¡Completamente real!

16. No sé si su cabeza es muy grande o el carro muy chico

17. Ok, quizás debió cuidar los detalles

18. No entiendo por qué la paranoia de todos

19. ¡Parece que Rihanna ya olvidó a Drake!

20. No sé tú, pero a mi esto me parece completamente natural

21. Tu sombra te delata

22. Metas 2017: Un carro, una novia… y un curso de Photoshop

23. ¿Quién se atrevería a decir que esta foto NO ES REAL?

24. Espera… ¿cómo puede estar en dos lugares a la vez?

25. Aquí, casual, regresando de Francia

26. Hizo abdominales y olvidó las pesas