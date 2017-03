Valentina Roth reveló que sufre grave enfermedad: Entregó emotivo mensaje en redes sociales

En su cuenta de Instagram, Valentina Roth publicó una fotografía en el gimnasio dando a conocer que se retirará del entrenamiento por un tiempo. La razón que la hizo abandonar su rutina fue debido a que la joven padece Lupus, enfermedad que va debilitando el sistema inmunitario y que puede causar daños en las articulaciones, piel y algunos órganos.

Con un tratamiento adecuado, la gente que padece esta enfermedad puede convivir con ella, tal como lo hace la cantante Selena Gómez.

Para dar a conocer la noticia, Valentina publicó un mensaje junto a la fotografía: “Mi lugar favorito. Espero volver pronto. 2 meses y 1 semana sin entrenar, mis piernitas son unos hilos y mi potito ya no queda nada ¡Pero volveré con todo! Esta enfermedad no me la va a ganar #lupuschile”.

A raíz de su mensaje, sus seguidores comenzaron a enviarle mensajes de apoyo.