Lo más hot a lo que te atreverías, según tu signo del zodíaco

Tener un placer morboso y no decírselo a nadie o desear saber la intimidad más perversa de otra persona se ha acabado. Cada signo del zodíaco tiene sus tendencias, y esta es la tuya (y la de la gente que te rodea) según su horóscopo:

Aries: cabalgar y ser cabalgado salvajemente

Tú no te limitas a buscar el goce a lo perrito. Tu quieres cabalgar o que te cabalgue, amarrando si hace falta a la otra persona o dejando que tu pareja te domine. ¡Sin ataduras! O, mejor dicho, con muchas ataduras…

Tauro: te va lo sucio (sin metáforas)

Si eres tauro no te limitas a gozar del sudor y la saliva. Quieres experimentar los fluidos, olores y texturas de todos los recovecos de aquellos con quienes te acuestas. En ocasiones, eso implica incluso disfrutar de las axilas o el ano de tus ligues.

Géminis: juguetes y aparatos

Los géminis sois conocidos por vuestra dualidad y poder mental. Y eso es clave en el sexo. Si eres géminis, estás dispuesto a jugar. Tal vez un día vayas a la universidad, el trabajo o a hacer un recado, y tu pareja tenga un dispositivo para accionar tus partes erógenas. Y de ahí para arriba con cualquier juguete.

Cáncer: roles incestuosos

Si tu pareja es cáncer, no te olvides de hacerte pasar por un pariente suyo. ¿Quieres ser su hermanastra por un rato? ¡Adelante y no te cortes! Les vas a derretir.

Leo: hacer porno

Los leo quieren parejas que se sometan a su voluntad. Uno de los motivos es porque quieren ser protagonistas… y que quede constancia. Una de las formas de conseguirlo es grabar sus proezas en la cama. ¿Tienes el móvil a mano?

Virgo: castigo sexual

Tal vez el nombre remita a pureza… por eso si eres virgo puedes desarrollar un sentido de la culpabilidad que necesitas saciar con un castigo. Un castigo placentero, naturalmente.

Libra: el todo por el todo

Si eres libra ya sabes que estás dispuesto a dar placer por horas, jugando al juego previo y entregándote sin esperar tu climax… hasta que lo pides. Si tu pareja es libra, vas a tener que preparar bebidas isotónicas porque va a querer tanto como da.

Escorpio: saltarán chispas

Así de claro. No calientes lo que no te vas a comer porque un escorpio, una vez caliente, va a por todas y no frena hasta el final. Da igual que estéis en un cine, un probador o un vehículo público. No hay marcha atrás.

Sagitario: quieren más

El sagitario no se caracteriza por su paciencia. Quieren aquí, ahora y luego… hasta que tanta urgencia les cansa y necesitan más. Si eres un sagitario procaz, pronto te puedes ver pidiendo a tu pareja un nuevo actor/actriz en vuestra cama. Lo que popularmente llamamos trío.

Capricornio: esto puede doler

Si eres capricornio no necesitas jueguecitos preliminares. Y si se acaba el placer por delante, comencemos por detrás. Y hasta que te canses. O hasta que duela. O hasta que pidas basta. Porque un capricornio no se anda con remilgos.

Acuario: imaginación al poder

Si estás con un acuario puedes acabar haciéndole un show para que te vea sin ser visto. O acabes lamiendo la comida sobre su cuerpo. O te desaparezca la ropa interior. O cualquier cosa que se les ocurra. Promesa: te va a gustar.

Piscis: tu verdadero goce es hacer gozar

Si eres piscis te entregas al máximo a lo que quiera la otra persona. Tu verdadero goce es hacer gozar. Que se relaman solo de pensar en ti. A lo profesional.

