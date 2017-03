Michelle Carvalho le responde a Fabricio tras sus duras palabras

Todo comenzó cuando Fabricio visitó la sección “Acoso textual” del matinal, Bienvenidos de Canal 13.

Entre los temas abordados el que más llamó la atención fue la mala onda del bailarín con Michelle Carvalho, a quien acusó de tratar mal a los camarógrafos durante su estadía en el reality “Pareja Perfecta“, donde compartieron encierro.

Tras esto, Michelle Carvalho, que se encuentra de vacaciones en Aruba, respondió a los dichos de su compatriota a través de sus historias en Instagram.

La brasileña comenzó diciendo: “Fabricio en Canal 13 salió diciendo que yo soy una persona muy mala, que se peleaba conmigo porque yo soy una persona muy desagradable, que trato a la gente y a la producción como perros. Porque, no sé si ustedes recuerdan, yo estuve infelizmente encerrada con este ser humano en ‘Pareja Perfecta’, hace cuatro o cinco años”.

!Solo aclarando, primero, que si yo tratase a la producción como perros, como decía él, no me hubiesen contratado para hacer cinco realities. Si yo los hubiese tratado como perros, ¿no? ¿Qué opinan”, continuó contando Michelle.

Luego, recordó un episodio donde Fabricio le arroja una botella a Sebastián Ramírez: “Estoy segura de que no mostraron una agresividad al aire de este porte, ¿cierto? Y si me recuerdo bien, tú fuiste echado por eso, por ser una persona agresiva. Porque, querido compatriota Fabricio, quería recordarle que una vez en una actividad, cuando llegaron bolsas de comida, usted agarró una botella y arremetió en la cara de Sebastián (hoy participa en ‘Doble Tentación’)”.

“Esta botella simplemente vino a parar aquí (en el rostro). Le hizo un hoyo, le chorreaba sangre por la cara. ¿Y yo soy una persona desagradable? ¿Yo? ¿Perdona? Perdón, y antes que quede como mentirosa, no fue aquí (en el rostro), fue aquí (apunta el sector de su clavícula derecha). En este hueso, que igual es sensible, y le abrió un hoyo, le salía sangre. Fue hace cuatro años, recuerdo el hecho”, contó la modelo.

Además recordó otro episodio de Fabricio: “Y sólo para recordar una más, yo andaba en ‘Mundos Opuestos 2’, y tú entraste haciéndote el choro, el macho agresivo que iba a pegarle a Thiago, y bla, bla, bla. Yo tenía privilegios y eso te molestaba. Lo siento. Por lo visto no me supera. Y después de casi 5 años necesita hablar de mí y cosas que no son ciertas”.

Para finalizar Michelle dijo que: “Viniendo a enfrentar el pasado y que él (Thiago) te había robado una mujer y bla, bla, bla. Entraste ahí queriendo pegarle a un hombre. Agresivo, removiendo el pasado. Entonces, querido, te invito a enrollar tu lengua muy bien y tragarla antes de hablar cosas que no son ciertas. Porque a los perros yo los trato muy bien y con mucho amor. Bueno, ya que usted andaba muy olvidado, parece que necesitaba un poco de pantalla. Aquí está, ahí te doy tus minutos. Beso”.

Vía TKM