Lauren Jauregui y la hija de Carlos Vives vuelven a desatar rumores de romance con estas sensuales fotos

El año pasado comenzó a correr el rumor de que Carlos Vives tenía una muy famosa yerna: Lauren Jauregui.

Luego de que la Fith Harmony se declarara abiertamente bisexual, las redes sociales y medios de comunicación señalaron a Lucy Vives, hija del cantante colombiano, como su novia.

La modelo radicada en Puerto Rico estalló contra las críticas y el bullying que estaba recibiendo.

Desde entonces, no se tenían actualizaciones de la relación. Hasta hace pocas horas, cuando Lauren revivió una sensual sesión de fotos en la que participaron ambas.

A través de su Instagram, la compañera de Ally, Normani y Dinah Jane, compartió unas fotos en donde se le ve posando al aire libre con una muy sexy transparencia negra. En otra aparece al lado de Lucy.

Según reporta MTV, el photoshoot se llevó a cabo en noviembre del año pasado en los pantanos de Nueva Orleáns para un editorial titulado “Bare With Me”, a cargo de la fotógrafa Nicole Cartolano. El canal conversó con ella e indicó: “Ambas chicas confiaron en mí para fotografiarlas juntas como en una especie de salida, pero estaban nerviosas de cómo responderían sus familias y la publicidad que atraerían, especialmente de la comunidad latinoamericana”.

Cartolano dijo que la sesión fue “mágica” y describió la química de Jauregui y Vives como “muy cariñosa”.

Parte del comunicado emitido por Lucy Vives, rezaba:

“Ya sabemos suficiente para quizás por fin reconocer la hermosura en la ambigüedad del ser…” pensé… pero luego de ver el tsunami que causó en noticieros a nivel mundial, con palabras como “fulanita, lesbiana!” o frases como, “por fin, fulanita sale del closet!”.. me di cuenta de algo serio… me confundí un momento…”salir de cual closet ? lesbiana? porque?” en mi cultura al igual que en muchas otras, la sociedad nos define con nuestras características menos significantes; nuestro peso, la cantidad de melanina que tiene nuestra epidermis, el ‘donde’ de nuestro nacer, como decidimos llamar y adorar nuestra espiritualidad… y que ‘TIPO’ de ser humano amamos, admiramos, o nos parece atractivo… aclarare, “tipo de sexo” (M o F) no esta en las calificaciones para mi pareja. t hay hombres sin valores y hay mujeres inteligentes, al igual que hay hombres infieles y mujeres apasionadas. nadie tiene que escoger un lado si no le nace. es verídico que la mayoría de la población humana Y animal cae dentro del espectro de la sexualidad. no solo hay dos extremos. aprendamos juntos del area gris… de la hermosura en nuestra raza humana! y ver mas allá… ya no mas con juzgarnos por no complacer con las reglas de un papel, con no satisfacer el sello de una categoría… eres quien eres. ámate”

