Esta niña se acerca al Papa y se atreve a hacer algo que ni te imaginas

Estar frente a una persona muy importante puede poner histérico a cualquiera, y más si se es un fiel seguidor de ella. Por ello, es normal que los nervios terminen por traicionarnos en situaciones como estas.

Y ya sabéis cópmo son los niños… Sus “oportunas” ocurrencias y actos inesperados nunca dejarán de sorprendernos.

Ayer por la tarde, un usuario de Twitter apodado Mountain Butorac sorprendía al mundo entero con un hilarante vídeo protagonizado por su propia hija. Al parecer, toda la familia había acudido a la Plaza de San Pedro del Vaticano para conocer al Papa Francisco, quien se personó en el lugar para saludar a todos los fieles.

Cuando el Sumo Pontífice se acercó a la familia, hizo un gesto para que alguien le acercara a la niña en brazos, con la intención de darle su bendición. Y así fue. Una de las personas a cargo de su seguridad cogió a la niña en volandas y la aproximó hasta el Papa.

Sin embargo, para que veáis las dulces y divertidas ocurrencias de los más pequeños, la niña, cuando el Sumo Pontífice estaba dándole su bendición, aprovechó el momento para robarle el solideo -el gorrito blanco, para que nos entendamos-, provocando una carcajada multitudinaria, incluyendo al propio Papa Francisco.

Una divertida travesura que ha hecho reír a más de medio mundo. No te pierdas el hilarante momento.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN

— Mountain Butorac (@MountainButorac) 22 de marzo de 2017