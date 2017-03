José Miguel Viñuela escogió a ex pareja y rostro de televisión como madrina de su hijo

Hace una semana, José Miguel Viñuela y su pareja, Constanza Lira, tuvieron a su segundo hijo llamado Tomás.

El pequeño nació con 32 semanas de gestación, por lo que tuvo que permanecer en una incubadora hasta este miércoles.

El animador estaba muy feliz con la noticia por lo que compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: “Por fin con Tomás en brazos. Pasamos de la UCI a cuidados intermedios”, señaló.

Y al momento de elegir a la madrina para su hijo escogió a su ex pareja y animadora de televisión, María Luisa Godoy.

Ambos animadores se conocieron en el año 2006 y en el 2010 habían anunciado sus planes de matrimonio, pero todo eso terminó.

Al ser consultado por su decisión, Viñuela señaló: “porque somos muy amigos, tenemos hoy día una amistad que nos une bastante con ella, con su marido, con mi señora. Y va a ser la madrina oficial de Tomás, una vez que salga de la clínica. Aceptó y si no la iba a obligar igual.”

Y agregó: “yo siempre he creído que uno puede mantener buenas relaciones con las personas con las cuales tuviste algo importante. Una vez dije en una entrevista que me parecía muy triste, como cuando uno comparte dos, tres años con alguien en una vida y uno empieza a conocer el entorno y se encariña con la familia, como que es muy triste terminar y no volver a saber nada más de eso. Nosotros afortunadamente nos dimos cuenta sin haber nadie de por medio, que al final éramos más amigos que pololos y eso es muy sano poder detectarlo. Creo que lo hicimos muy bien y hoy día ella es muy feliz, tiene su familia y yo tengo la mía.”