19 Películas y series que podrás ver en Netflix a partir de abril

The Walking Dead – Temporada 6.

En la primera parte de la sexta temporada, Rick y el resto del grupo mantendrán segura Alexandría de amenazas zombies y humanas por igual. Mientras que en la segunda parte, descubrirán nuevas comunidades de sobrevivientes, algunas amigas, otras… no tanto.

Se estrena el 11 de abril.

Producida por Charlize Theron y Sophia Amoruso, la creadora de la tienda de ropa Nasty Gal, esta serie de comedia original de Netflix está basada en el best seller autobiográfico de Amoruso : #Girlboss.

Se estrena el 21 de abril.

3.

The Get Down – Parte 2.