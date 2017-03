Pangal Andrade le dio con todo al reality “Doble Tentación”

El deportista y ex integrante del reality Año Cero, Pangal Andrade, se refirió en duros términos al programa Doble Tentación de Mega.

En conversación con Glamorama, la pareja de Kel Calderón sostuvo sin tibiezas que el actual reality era sencillamente “pura pelea, puro cahuín y que no le hace bien a la sociedad chilena” y que esta apuesta televisiva se diferencia de anteriores por que las pasadas “no eran pauteadas” y en donde “había que luchar por algo”.

Te dejamos a continuación las opiniones vertidas por Andrade:

Glamorama: “¿Qué piensa sobre la violencia dentro de Doble Tentación?”

Pangal Andrade: “Te voy a decir una cosa primero: Nadie está obligado a estar adentro. Si sientes que estás sufriendo y pasándola mal, te sales.

Todos los personajes que están en este reality vienen de afuera, vienen de otros realitys que son peores que en Chile, porque muestran más. Y ahora estamos hablando de eso, de lo que está pasando con la gente que está adentro, con sus peleas, y todos se están dando a conocer aquí.

“Están haciéndose un nombre, haciéndose un personaje. Se van a hacer conocidos, van a ganar eventos, más plata. O sea, esto es televisión”

¿Lo compara con su experiencia en Año Cero?

Pangal: “Cuando yo estuve en un reality, ese reality era diferente. Yo estuve en un reality que hacía Nakasone y que eran realitys todavía de verdad, que no eran pauteados, que no les cuentan qué pasa aquí. Que tienes que luchar por algo, sobrevivir por algo y que tienes que entrenar para ganar. No puedes comer rico.

“En el reality de hoy día es pura pelea, puro cahuín, que no le hace bien a la sociedad chilena, pero que al parecer le gusta. ¡No hay ni un chileno! O sea, trajeron a puros weones que están afuera, en otros realitys, a pelear”

No le gusta el reality.

Pangal: “No, no lo veo. La Kel (Claderón, su novia) a veces hace zapping, lo ve, pero no”

Si le pidieran entrar a un reality como este, ¿lo haría?

Pangal: “Tú sabes que todo tiene precio. Pero aguantar un mes, ahora que estoy haciendo mi casa… No, es una locura”.

También vivió hartas situaciones de estrés en Año 0

Pangal: “Con los ninjas. Te vuelves loco en el reality. Al final las cámaras son parte de. Es que a nosotros nos cagaban con la comida. Al final es tan poca la comida, y tú ves a unos personajes que se van a llevar tu comida. Claro, no te van a matar y no te vas a morir, ¡pero es tu comida!

Le rompieron un horno.

Pangal: “¡El horno! Imagínate que me demoré un mes en hacerlo. Le cortaba al vecino unos alambres, y ves que te están sacando eso y que lo tienes que hacer de nuevo y que todos los miércoles te dan una comida de mierda. Tienes que defender lo que es tuyo para no cagarte de hambre”

¿Pensó en retirarse?

“No, nunca. Yo pensé en ir a ganar. Tú puedes abrir la puerta y te puedes ir. Estos que están sufriendo bullying, o sea, ándate. Andate. No te ponen una pistola en la cabeza, ni te dicen ‘no te puedes ir. Estás en una cárcel”.

Con información de Glamorama